Ein Tierheim aus NRW schlägt Alarm – und erhält reichlich Zuspruch. Im Mittelpunkt stehen schlecht behandelte Tiere, rücksichtslose Halter und schockierte Tierfreunde. Aber der Reihe nach.

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte das Tierheim Düsseldorf zuletzt en Foto eines weißen Kaninchens. So weit, so gewöhnlich. Was jedoch alles andere als gewöhnlich war, ist die Geschichte hinter dem armen Tier. „Es wird immer schlimmer“, schreibt das NRW-Tierheim einleitend.

NRW-Tierheim verzweifelt

Und weiter: „Heute Morgen wurde dieser junge Kerl am Hauptbahnhof entdeckt. Eine Reisende wollte eines der Schließfächer nutzen und staunte nicht schlecht, als sich darin bereits dieses Kaninchen mit Futter- und Wassernapf befand!“

Die Mitarbeiter des Düsseldorfer Tierheims waren über diesen Umstand genau so schockiert wie die Bahnreisende sowie viele Tierfreunde, die unter dem Foto in den Kommentaren ihr Unverständnis zum Ausdruck brachten. „Nicht nur der Reisenden fehlten die Worte“, schreibt das Tierheim aus NRW: „Was ist nur los mit den Leuten!“

NRW: Tierfreunde schockiert

Eine Freundin des Tierheims äußert einen bösen Verdacht: „Da ist scheinbar das Kinderspielzeug vor dem Urlaub lästig geworden“, schreibt sie: „Schlimm, dass man diese armen Tiere immer noch wie eine Dose Katzenfutter kaufen kann. Das muss aufhören! Gut, dass wenigstens dieses arme Tierchen jetzt ein vernünftiges, artgerechtes Zuhause bekommt.“

Eine andere Facebook-Nutzerin kommentiert: „Dieses Tierchen wurde zum Glück rechtzeitig entdeckt. Ich möchte nicht wissen, wie viele unserer Mitgeschöpfe durch das Verhalten von Menschen leiden und qualvoll sterben, ohne gefunden zu werden.“

Und wieder eine andere meint: „Es ist unglaublich, was manche Menschen mit Tieren machen. Wenn ich mir Tiere anschaffe, dann behalte ich sie. Ich selber habe drei Tiere. Und ich würde keines meiner süßen Tiere abgeben oder aussetzen. Tiere sind keine Gegenstände, sie sind Lebewesen und haben es verdient ein liebevolles zu Hause zu haben.“