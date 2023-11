Tierheim in NRW: Frau liefert Karton ab – der Inhalt macht Tierpfleger sprachlos

Ein ganz gewöhnlicher Nachmittag, bis eine besorgte Mutter ihrer Tochter einen Karton aus der Schule mitbringt. Doch was sich darin befindet, lässt alle in einem Tierheim in NRW sprachlos zurück.

+++ Tierheim in NRW: Pfleger öffnen Wohnungstür und halten es kaum aus – „Eindrücke, die keiner so schnell vergessen wird“ +++

Eine Jugendliche hatte der kleinen Schülerin auf dem Nachhauseweg drei Meerschweinchen geschenkt. Freudestrahlend brachte sie die pelzigen Überraschungen mit nach Hause. Doch was für ein seltsames Geschenk!

Tierheim in NRW: Frau liefert Karton ab – Inhalt macht Tierpfleger sprachlos

Der Karton landet schließlich in einem Tierheim in NRW, um genau zu sein Düsseldorf, begleitet von einer rührenden Nachricht auf Facebook. Die Tierheimmitarbeiter konnten es kaum fassen. In dem Karton befanden sich ein kastriertes Männchen und zwei Weibchen – getauft auf die Namen „Wolverine, Minni, Cookie“.

Doch die Geschichte hat eine erschreckende Wendung. Offenbar handelt es sich um eine verantwortungslose Abgabe. Eine besorgte Mutter erklärte, dass ihre Tochter die Tiere von einer unbekannten Jugendlichen geschenkt bekam. Ein Geschenk, das niemals hätte gemacht werden sollen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Facebook-Community des Tierheims in NRW zeigte sich fassungslos und zugleich besorgt. Hunderte von Likes und Shares zeugen von der Anteilnahme. Eine Userin kommentierte: „Die Armen Meeris ungeliebt abgeschoben. Hoffe sie finden gemeinsam ein liebevolles Zuhause.“

Ein weiterer Nutzer fügte hinzu: „Wo genau (Stadtteil) wurden der Tochter denn die Meerschweinchen übergeben? Vielleicht kann man dann spezifischer nachschauen.“ Eine besorgte Tierfreundin schrieb: „Hoffentlich werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Das ist furchtbar, wie man mit Lebewesen umgeht!“

Was passiert mit den armen Meerschweinchen?

Es ist ein trauriger Fall von Tieren, die einfach weggeworfen wurden. Immerhin haben sie jetzt eine sichere Zuflucht im Tierheim in NRW gefunden. Für diese Meerschweinchen beginnt hoffentlich ein neues und glücklicheres Kapitel in ihrem Leben.

Mehr zum Thema:

Doch die Frage bleibt: Wer schenkt einem Kind einfach so lebende Tiere? Das Tierheim Düsseldorf hofft auf weitere Informationen und sucht nach Zeugen, die Licht in dieses rätselhafte Geschehen bringen können. Es bleibt zu hoffen, dass diese unglückliche Episode nicht unbeantwortet bleibt und andere Menschen sensibilisiert, wie wichtig es ist, sich verantwortungsvoll um Haustiere zu kümmern.