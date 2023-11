Die dramatische Situation im Düsseldorfer Tierheim lässt die Herzen der Tierfreunde höherschlagen, aber auch schwerer werden. Seit knapp zwei Wochen – um genauer zu sein dem 21. Oktober – hat das Tierheim aus NRW auf Facebook mehrere verzweifelte Posts geteilt und einen dringenden Appell für seine Samtpfoten ausgesandt.

+++ Tierheim in NRW verzweifelt: „Großer Katzen-Notfall!“ +++

Eine beispiellose Katzenpopulation hat die Einrichtung in den letzten Wochen in Atem gehalten und zu einem dringlichen Appell geführt. Im Katzenhaus des Tierheims stapeln sich die Schicksale von über 200 Katzen. Jedes Tier mit seiner eigenen Geschichte und seinen Bedürfnissen – doch alle sind auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.

Tierheim aus NRW schlägt Alarm wegen Katzen

Dieser außergewöhnlich hohe Bestand, besonders für ein vergleichsweise kleines Tierheim wie das in Düsseldorf, hat die Tierschützer alarmiert. Sie bitten die Community in elf herzzerreißenden Facebook-Posts inständig um Hilfe und Teilen der Beiträge.

Die Aktion ist ein voller Erfolg: Hunderte Tierfreunde haben bisher die Geschichten von Romy, Opa Otto, Kissa, Ayla, Theo, Toffy, Lady, Bob & Nomi, Emmi und Jorgo geteilt und sich ehrlich für das Wohl der Katzen im Tierheim aus NRW interessiert. Dies zeigt, dass die Macht sozialer Medien auch im Tierschutz eine positive Wirkung entfalten kann.

Appell an Tierfreunde in NRW: Teilt die Facebook-Posts

Die Herausforderungen sind jedoch noch lange nicht vorüber. Das Tierheim aus NRW und seine Helfer kämpfen weiterhin darum, jedem dieser Tiere eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Jede Katze hat ihre eigene einzigartige Geschichte und ihren eigenen Charakter, aber alle sehnen sich nach dem gleichen – einem liebevollen und dauerhaften Zuhause.

Während Bre bereits ein liebevolles Zuhause gefunden hat, warten die anderen elf und die über 200 weiteren Samtpfötchen noch immer sehnsüchtig auf ihre Chance. Der Appell an die Tierfreunde da draußen in NRW: Teilt diese herzzerreißende Nachricht des Tierheims und helft, für die kleinen Fellnasen das Happy End zu finden, das sie so sehr verdienen.