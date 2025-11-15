Senioren standen vor NRW-Tierheim – der Grund rührt zu Tränen

In der gegenwärtigen Gesellschaft trennt sich die Spreu vom Weizen drastischer als je zuvor – die Lücke zwischen arm und reich wächst stetig. Während die einen ihren Überkonsum immer weiter ausleben, leben andere nahezu am Existenzminimum und sind auf Spenden angewiesen. Doch so geht es nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Hilfseinrichtungen – für Mensch und Tier.

Ob Verpflegung für das tierische Wohl, Ausstattung des Tierheims oder das Begleichen von Arztrechnungen – das Tierheim „Tiefreunde Bottrop e.V.“ ist für jede Hilfe in Form von Spenden dankbar. Das Ehepaar Elisabeth und Detlef Kössmeier hat sich dafür nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen!

NRW-Tierheim traut seinen Augen kaum

Auf Facebook teilt „Tiefreunde Bottrop e.V.“ ein Foto mit den beiden Spendern und widmet ihnen in diesem Zug ein paar herzliche Worte: „Ganz lieben Dank. Am Wochenende hat uns das Ehepaar Elisabeth und Detlef Kössmeier besucht und uns einen Spendenscheck von 1.415 Euro überreicht. Die tierlieben Kössmeiers haben einen Kalender für das Jahr 2026 erstellt und verkauft.“

Weiter heißt es: „In diesem Kalender sind Hunde aus dem Freundeskreis von Fotograf Detlef Kössmeier in Szene gesetzt. Durch den Verkauf zugunsten der Tiere unseres Tierheims durften wir uns über 1.415 Euro freuen. Wir danken Ihnen und allen, die zu dieser Spendensumme beigetragen ganz herzlich.“

Zuspruch in den sozialen Medien

Auch andere Facebook-Nutzer sind hellauf begeistert. Neben applaudierenden Emojis möchten auch andere Menschen ein paar liebe Worte zu der herzergreifenden Aktion des Ehepaars loswerden:

„Wie schön!“

„Die Aktion war so toll!“

„Wunderbar – im Namen der Tiere ein herzliches Dankeschön!“

„Super Sache!“

In den Kommentaren befindet sich auch eine Nachricht vom Spender Detlef Kössmeier selber. Darin schreibt er: „Danke für die vielen lieben Worte!“ Zudem teilt er auch das Cover des Jahreskalenders 2026 in den Kommentaren. Dabei wird ersichtlich, dass er weitaus mehr Exemplare erstellt hat, die nun auch von anderen Interessenten erworben werden können.