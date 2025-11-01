Tierheim in NRW verzweifelt wegen Katzen-Schicksal – es ist schon wieder passiert

Oftmals ist es Liebe auf den ersten Blick. In Deutschland gibt es viele Katzenliebhaber und eine Rasse hat es vielen Menschen immer mehr angetan: Scottish Fold Katzen. Mit ihren süßen Knopfaugen, dem flauschigen Fell und den kleinen Knickohren will man sie am liebsten nur knuddeln.

Doch was viele hinter dem süßen Erscheinungsbild auf den ersten Blick nicht sehen, sind die Schmerzen, die diese Tiere erleiden müssen. Denn hier lautet das Motto scheinbar wirklich: „Wer schön sein will, muss leiden!“ Dabei haben sich die Katzen ihr Schicksal nicht selbst ausgesucht und es liegt am Menschen dieses Leid endlich zu beenden. Doch bis dahin scheint es noch ein langer Weg – zum Leidwesen der Tiere und der Tierheime in NRW.

Tierheim in NRW spricht Klartext

„Wie so viele andere Tierheime sind auch wir betroffen von deutlich mehr Scottish Fold Katzen“, beklagt das Tierheim in Bottrop am Dienstag (21. Oktober) auf Facebook. Denn sobald Halter merken, dass das süße Erscheinungsbild einen hohen Preis in Form von Tierarztkosten hat, wollen sie die Katzen plötzlich nicht mehr.

++ Katzen-Babys sterben im Tierheim Bochum – dramatischer Hilferuf ++

Bei den Scottish Fold handelt es sich nämlich um Qualzuchten, „da die charakteristischen Faltohren auf einem Gendefekt (Osteochondrodysplasie) beruhen, der zu schmerzhaften Knorpel- und Knochenschäden im gesamten Körper führt. Diese Tiere leiden oft ihr Leben lang unter Schmerzen, eingeschränkter Beweglichkeit und anderen Gesundheitsproblemen wie Gelenkveränderungen, Lahmheit und einer verkürzten Lebenserwartung“, so die Erklärung. Die Samtpfoten benötigen meist ihr Leben lang Schmerzmittel und regelmäßige Besuche beim Tierarzt. Kosten und Aufwand, die nicht jeder tragen will und so landen die Tiere im Tierheim.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

So auch aktuell eine Mama und ihre drei Kitten, um die sich nun die Mitarbeiter im Tierheim Bottrop kümmern dürfen. In Deutschland ist die Zucht der Scottish Fold daher verboten und gilt als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Da der Hype um die Rasse jedoch anhält und sich damit gutes Geld für die Züchter verdienen lässt, wird die Qual der Katzen wohl auch erstmal kein Ende nehmen.