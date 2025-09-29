Tierheim-Mitarbeiter in NRW öffnen Paket und sind entsetzt – „Gehört bestraft“

Ob jaulende Hunde, streunende Katzen oder verwahrloste Vierbeiner und Vögel – die Mitarbeiter der Tierheime in NRW müssen mit allerlei traurigen Fällen umgehen. Dabei versuchen sie, den tierischen Schützlingen viel Liebe zu schenken.

Doch nun platzte den Tierfreunden in Bottrop der Kragen: Erneut fanden sie eine Kiste voller ausgesetzter Kaninchen vor ihrer Tür. Jetzt sprechen sie Klartext …

Tierheim in NRW: Hasen-Fund sorgt für Wut

„Es nimmt kein Ende. Gestern wurden vier Kaninchen neben Glascontainern in der Nähe der Arche Noah in Bottrop ausgesetzt. Heute Morgen standen diese drei hier einfach vor dem Tierheimtor“, beginnen die Tierfreunde aus Bottrop auf Facebook zu berichten.

Doch nicht etwa, dass die niedlichen Tiere im Stich gelassen wurden, schockierte sie – sondern die Art und Weise, wie sie ausgesetzt wurden! Im Karton gab es weder Wasser noch Futter. „Es ist doch wirklich zum Kotzen“, so die Mitarbeiter des Tierheims in NRW weiter. Sie betonten, dass „niemand weiß, wie lange die armen Tiere dort schon gestanden haben.“

Die Tatsache, dass man den Karton einfach vor dem Tierheim in NRW abgestellt hat, macht den Fall für die Tierfreunde keineswegs besser – ganz im Gegenteil. „Es ist einfach falsch. Tiere aussetzen gehört bestraft!“, schließen die Mitarbeiter in verärgertem Ton ihren Post. Und mit ihrer Wut sind sie nicht allein – zahlreiche empörte Kaninchen-Fans kommentieren …

„Einfach ekelhaft“: Kaninchen-Fans sind stinksauer

„Ich finde es einfach ekelhaft! Wirklich, die Tiere aussetzen und dann am besten noch schön in den Urlaub fahren!“, ärgert sich so ein wütender Hasen-Fans. Auch eine weitere Userin schreibt auf Facebook: „Möget ihr Besitzer ewig im Stau bei 40 Grad stehen!“

Ein weiterer Nutzer fügt hinzu: „Kranke Welt echt. Alles haben wollen und sich um nichts kümmern müssen. Wenn es kompliziert wird, einfach abgeben. Ich hoffe, dass die Menschen keine Kinder haben. Einfach zum Kotzen, wirklich.“

Der Meinung sind auch zahlreiche weitere Kaninchen-Liebhaber. Eine Userin bringt es schließlich auf den Punkt: „Ich kann eure Wut gut verstehen, aber die, die es erreichen soll, interessiert es nicht. Also schont eure Nerven. Ich finde es auch traurig, aber ihr braucht eure Kraft für die armen Tierchen und das macht ihr richtig gut!“