Tierheim in NRW muss plötzlich 56 Tiere auf einen Schlag aufnehmen – „Verwahrlost“

Ein ganz schöner Brecher für ein Tierheim in NRW. Von jetzt auf gleich muss es über 50 Tieren ein neues Zuhause geben. Die verschreckten Lebewesen wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Sie hausten alle auf einem Haufen in einer komplett verwahrlosten Gartenlaube.

Da sind sie jetzt erst einmal raus. Doch muss sich nun das Tierheim in NRW einer schwierigen Aufgabe stellen. Wer soll sich um alle diese Tiere kümmern?

Tierheim in NRW muss 56 Tiere retten

„Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“, beginnt das Tierheim Bergheim seinen Bericht auf Facebook. Am Mittwoch, den 5. April, kam das Ordnungsamt auf die Mitarbeiter zu. Es ging um die Räumung eines heruntergekommenen Gartenhäuschens.

Darin befanden sich sage und schreibe 28 weibliche Hühner, zehn Hähne, zwölf Kaninchen, drei Truthennen und drei Tauben. Unter den Kaninchen befanden sich acht unkastrierte Männchen, die wohl auch schon für Nachwuchs gesorgt hatten. Drei Weibchen versteckten sich mitsamt ihrem Nachwuchs noch in Tunneln unter der Hütte, weswegen die Tierretter sie nicht gleich mitnehmen konnten.

Ein übler Verdacht

Aber was hatten die ganzen Tiere in der Gartenlaube zu suchen und warum brachte ihr Besitzer sie so unwürdig unter? Das konnte auch das Tierheim bisher nicht beantworten. „Wir wissen nicht, ob sie zum später geplanten Verzehr dort gehalten wurden oder welche Motivation sonst dahintersteckte.“

Allerdings kostete das Einfangen der Tiere einiges an Kraft. Und nun stehen die Mitarbeiter vor einem gewaltigen Problem.

Tierheim Bergheim braucht Hilfe

„Wie Ihr Euch vorstellen könnt, mussten wir mächtig improvisieren, um alle Tiere unterzubringen – eigentlich waren wir vorher schon voll bis unters Dach“, verzweifelte das Tierheim. Dank der Hilfe von Notpfote Animal Rescue konnten sie zumindest die 28 Hennen unterbringen. Problematisch dürfte allerdings die Vermittlung der Hähne werden.

„Aus Erfahrung wissen wir, dass es besonders für die Hähne schwer wird, einen neuen Wirkungskreis zu finden.“ Darum seid jetzt ihr gefragt. „Wer also ein artgerechtes Zuhause für einen der schwedischen Blumenhähne bieten kann – bitte gerne melden!“ Das geht entweder gleich unter dem Facebook-Post, per Privatnachricht, per Telefon unter der 02271 4824124, per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite tierheim-bergheim.de.