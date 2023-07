Tierheim in NRW zu drastischer Maßnahme gezwungen – „Hier ist die Hölle los“

Dieses Tierheim aus NRW ist derzeit mächtig im Stress und benötigt daher umso mehr die Hilfe von lieben Adoptanten. Worum geht’s?

Das Tierheim Bergheim befindet sich derzeit in einer großen Umbau-Phase. Alte Gebäude werden abgerissen. Neue werden gebaut. Und wer hat dabei noch mehr Stress als die Mitarbeiter? Die Tiere natürlich.

NRW-Tierheim mit „Katzen-Marathon“

Als wäre der Trubel im Tierschutz nicht schon fordernd genug für die kleinen Racker, setzen solche Umbau- und Umzugs-Maßnahmen die Tiere unter besonders viel Stress. Weil in Bergheim darüber hinaus auch noch aktuell das Katzenhaus aus allen Nähten platzt, sah das NRW-Tierheim sich zuletzt zu einer drastischen Maßnahme gezwungen: ein Katzenvorstellungs-Marathon in den sozialen Netzwerken.

Die Tierschützer wollen für einige Stubentiger noch mal ordentlich die Werbetrommel rühren, auf dass sie alsbald in ein wunderbares Für-immer-Zuhause ziehen können. Da wäre zum Beispiel Felicitas, die als Fundkatze im Bergheimer Tierheim landete und von niemandem vermisst wurde. „Felicitas ist eine richtige Grand Dame“, teilt das Tierheim mit: „Ganz erhaben und über den Dingen stehend sitzt sie auf ihren Lieblingsplätzen und empfängt uns, je nach Laune, mit mehr oder weniger Zuneigung. Sie kann unglaublich charmant sein.“

Bastian und Co. suchen ein neues Zuhause

Wer nicht auf feine Damen steht, sondern eher auf raue Kerle, der wird vielleicht mit Bastian glücklich. Der Kater ist nämlich nach Angaben des NRW-Tierheims ein „ziemlich verwegener Typ“. Dass er FIV-positiv steht seinem Streben nach einem glücklichen Katerleben nicht im Wege. „Er ist anfangs etwas schüchtern, taut aber, wenn er sein Gegenüber kurz gecheckt hat, ziemlich schnell auf und lässt sich streicheln“, schreibt das Tierheim Bergheim: „Er ist ein ganz zauberhafter Kater, der nicht nur durch sein Knickohr, sondern auch durch seinen einzigartigen Charme zu überzeugen weiß.“

Und auch Brahma würde sich über seine Vermittlung wahnsinnig freuen. „Wir können gar nicht glauben, dass wirklich niemand diesen stattlichen, gepflegten Kater kennt“, heißt es über Brahma: „Er kam als Fundtier zu uns, wir haben ihn auf unseren Social Media-Seiten gepostet, aber niemand hat sich gemeldet, der ihn kennt. Gut, dann soll es vielleicht so sein und wir werden ein neues Zuhause für ihn finden.“

NRW: Tierheim sucht Adoptanten für Katzen

Brahma sei ein absoluter Traumkater, meint das Tierheim Bergheim: „Brahma ist ein sehr freundlicher, neugieriger Kater, der seine Nase überall hinein steckt und vermutlich einen ziemlichen Freiheitsdrang hat.“

Neben den drei genannten Fellnasen warten im Tierheim Bergheim noch viele weitere auf ihre Adoption. Ein Besuch des Tierheims ist derzeit wegen des Umbaus nicht an allen Tagen ohne Weiteres möglich. Wer an der Adoption eines Tieres interessiert, setzt sich am besten zunächst per Mail oder Anruf mit den Tierschützern in Verbindung.