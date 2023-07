Im Tierheim in NRW, genau genommen in Bergheim wird gegrübelt. Grund für die Grübelei ist ein Kater und dieser Kater heißt Hein. Zu Kater Hein gehört eigentlich Jupp, aber Jupp ist nicht mehr da. Das macht Kater Hein sehr betroffen. So vermutet zumindest das NRW-Tierheim aus Bergheim. Hier glaubt man, dass Hein todtraurig ist, weil er jetzt alleine die Stellung halten muss.

Aber so richtig sicher sind sich die Mitarbeiter vom Tierheim Bergheim nicht, denn sie sagen: „Hein ist traurig, das meinen wir zumindest. So richtig lesen kann man Katzen ja nur schwer“. Aber was genau ist passiert, dass sich das Leben von Kater Hein so traurig gewendet hat?

NRW-Tierheim: Kater wurde weggegeben

Ursprung des traurigen Zustandes war, dass zwei Senioren vor einigen Monaten auf das NRW-Tierheim Bergheim zukamen und dort zwei Katzen abgegeben haben. Hein und Jupp. Die beiden Senioren konnten sich altersbedingt nicht mehr um die beiden Kater kümmern, weil sie immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen hatten. Nachdem Hein und Jupp ihren Platz im Tierheim Bergheim gefunden haben, fing Jupp auf einmal stark an abzubauen.

+++ Tierheim in NRW erlebt Katzen-Drama – „Dem Tod ein Schnippchen geschlagen“ +++

Jupp wurde immer klappriger und schließlich auch Dement. Vor kurzer Zeit starb Jupp dann altersbedingt sowie an seiner Krankheit. Für Hein, eine äußerst schmerzvolle Erfahrungen wie es scheint. Denn Hein musste sich in relativer kurzer Zeit von seinem Herrchen und Frauchen trennen und dann starb auch noch sein bester Freund und Lebensgefährte Jupp.

Hein braucht einen Tapetenwechsel

Da Hein so traurig wirkt, sucht das Tierheim Bergheim jetzt aktiv über Instagram nach einem neuen zu Hause für den tapferen Kater. Hein braucht vor allem liebe Menschen, die ganz viel Zeit für ihn haben. Der Kater ist ca. 15 Jahre alt und bekommt ein Schilddrüsenmedikament, ansonsten ist er aber noch topfit.

Das Tierheim weiß nicht genau, ob Hein die Gesellschaft eines neuen Katzenkumpels schätzen würde. Was aber feststeht ist, dass ein neuer Kumpel eher zurückhaltend sein sollte, so wie Jupp es zu Lebzeiten war.

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Das Tierheim Bergheim spricht über Instagram alle Katzen-Liebhaber an, welche bereit wären, dem Kater ein neues zu Hause zu schenken. Verdient hätte Hein das!