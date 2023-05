Tierheim in NRW: Hund kann plötzlich nicht mehr laufen – Tierschützer treffen traurige Entscheidung

Erst vor wenigen Tagen teilte ein Tierheim in NRW ein trauriges Schicksal. In Bergheim wurde eine Hündin aufgenommen, die plötzlich nicht mehr laufen konnte. „Wir bringen sie jetzt als Notfall in die Tierklinik“, hatten die Tierschützer unter einen Video-Beitrag geschrieben, der den sichtlich betrübten Vierbeiner zeigte.

Doch nur einen Tag später folgte dann die traurige Ernüchterung. Hündin Kate konnte nicht mehr geholfen werden. Nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim (NRW) hat ihr Schicksal schwer getroffen.

Tierheim in NRW: Schreckliche Entdeckung bei Untersuchung

Zunächst war es den Tierschützern ein Rätsel, warum sich Kate von einem Tag auf den anderen nicht mehr alleine fortbewegen konnte. Für die Mitarbeiter war schnell klar, dass nur noch ein Tierarzt der Hündin helfen könnte.

Doch in der Tierklinik angekommen soll sich der Zustand des Vierbeiners dramatisch verändert haben. Die Ärzte fackelten nicht lange und veranlassten einen MRT, denn äußerlich war die Ursache für die plötzlichen Symptome der Hündin nicht zu finden.

Und das MRT brachte schreckliche Gewissheit: „Zutage kam ein Tumor im Kopf, der so groß war wie 1/4 ihres Gehirns“, heißt es im Beitrag des Tierheims Bergheim. „Wir haben Kate nicht mehr aus der Narkose aufwachen lassen.“

Tierliebhaber schwer getroffen

Die Hündin gehen lassen zu müssen, war auch für die Tierschützer eine schwere Entscheidung. „Jetzt gerade können wir noch gar nicht glauben, dass Kate nicht mehr da ist. Nie mehr ans uns hochspringen und um ein Leckerchen betteln wird.“ Seit September 2021 hatte sie im Tierheim auf ein neues liebevolles Zuhause gewartet.

„Kate hatte vermutlich kein schönes Leben, im September 2021 nahmen wir sie bei uns auf, nachdem ihr Besitzer in Haft musste. Aufgrund ihrer absoluten Unverträglichkeit mit Artgenossen gab es leider nie ernsthafte Interessenten und so waren wir, die Mitarbeiterinnen und Gassigängerinnen, ihre Familie.“

Auch andere Tierliebhaber nehmen Anteil am traurigen Schicksal von Hündin Kate. „So traurig. Aber definitiv die ‚richtige‘ Entscheidung“, „Oh nein wie schrecklich. Die arme Maus“ oder „Sie hatte wahrscheinlich die beste Zeit ihres Lebens in eurer Obhut“ – das sind nur einige von hunderten von Facebook-Kommentaren. Hoffentlich spenden sie den Mitarbeiten des Tierheims Bergheim (NRW) ein wenig Trost.