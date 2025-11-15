Hunde-Drama in NRW-Tierheim – „Heilung nicht mehr möglich“

Es sind Geschichten wie diese, die selbst gestandenen Tierheim-Mitarbeitern die Tränen in die Augen treiben. Denn für Hund Rona aus NRW, die vor einigen Wochen im Tierheim Bergheim eintraf, nachdem ihre Besitzerin verstarb, gibt es keine Hoffnung mehr.

Nachdem die Tierärzte die Hunde-Dama röntgen, war klar: Rona leidet an einem Blasentumor. „Eine Heilung ist nicht mehr möglich und ihre Lebenserwartung ist gering“, so das NRW-Tierheim. Doch auch in diesem tragischen Fall beweisen die Tierschützer mal wieder: Es gibt dennoch immer wieder Licht am Ende des Tunnels.

NRW-Tierheim erhält Nachricht

Als „niederschmetternd“ bezeichneten die Tierpfleger aus NRW die Diagnose der Hündin. Diverse Tumore und Metastasen in der Lunge waren die bittere Bilanz nach dem Röntgen. Ihre verbleibende Lebenszeit ist begrenzt.

Ronas Schicksal warf selbst die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim aus der Bahn. Doch als sie noch überlegten, wie man es der Hündin in ihrer verbleibenden Zeit noch so angenehm wie möglich machen könnte, meldete sich plötzlich die Internistin des Tierärzteteams in Neuss-Süd.

Rona findet neues Zuhause

„Ich nehme sie mit zu mir. Wenn es mit meinem Hund klappt, darf sie bleiben. Egal, wie lange“, so die Tierfreundin. Für das NRW-Tierheim eine mehr als erleichternde Nachricht. „Wir sind unglaublich froh, dass sie nun in liebevollen und vor allem fachgerechten Händen ist. Es ist so unfassbar traurig und schön zugleich.“

Und auch andere Tierfreunde aus NRW berührt Ronas Geschichte. „Tatsächlich schön und auch sehr traurig. Danke an die liebe Frau Doktor, die ihr ihre letzten hoffentlich noch viele Wochen oder Monate ein schönes Zuhause gibt“, ist so unter anderem in der Kommentarspalte bei Facebook zu lesen.