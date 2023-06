Die Lage vieler Tierheime hat sich auch nach der Corona-Pandemie offenbar nicht entspannt. Das zeigt auch ein aktueller Fall eines Tierheims in NRW.

Hier ist die Not so groß, dass extreme Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das bedauert nicht nur das Tierheim in NRW, sondern auch die Tierfreunde. Eine Frau bietet sogar ihre Hilfe an.

Tierheim in NRW sieht sich zu drastischer Maßnahme gezwungen

Tierheime haben es heutzutage nicht leicht. Besonders nach der Corona-Pandemie gaben einige Halter ihre Tiere ab. Hinzu kommen die finanziellen Schwierigkeiten – meist sind die Einrichtungen nicht gerade auf Rosen gebettet und somit auf Spenden angewiesen. Zusätzlich ist die Personaldecke oft dünn. Wenn es dann zu unvorhergesehenen Problemen kommt, muss ein Tierheim handeln.

Dieses Schicksal traf nun das Tierheim in Bergheim. Über Facebook wurden die Tierfreunde davon unterrichtet. „Aufgrund eines extrem hohen Krankenstandes unter unseren Mitarbeitern sind wir leider zu folgenden Maßnahmen gezwungen: Unser Tierheim bleibt vorerst bis einschließlich 17. Juli 2023 für Besucher geschlossen.“ Und das ist noch nicht alles.

Tierfreunde bieten Tierheim in NRW Hilfe an

„Tiervermittlung erfolgt nur nach vereinbartem Termin. Bitte nutzen Sie für Terminanfragen unsere E-Mail-Adresse info@tierheim-bergheim.de unter Angabe einer Rückrufnummer. Wildtiere und Wildvögel können in dieser Zeit nicht bei uns abgegeben werden. Bitte wenden Sie sich an die Wildtierstationen und Tierheime im Umkreis, genauso wie an die WPS Wildvogelpflegestation mit Igelstation in Kirchwald. Außerdem helfen die nach PLZ sortierten Stationen auf der Homepage der wildvogelhilfe.org.“ Immerhin ist das Tierheim in dem angegebenen Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr wegen zugelaufenen bzw. entlaufenen Tieren erreichbar.

Unter dem Beitrag leiden viele Tierfreunde mit dem Tierheim und wünschen den Kranken eine gute Besserung. Eine Frau bietet sogar ihre Hilfe an: „Kann man ehrenamtlich helfen?“ Bleibt zu hoffen, dass die Mitarbeiter des Tierheims bald wieder auf die Beine kommen.