Niemand will Hund Sam adoptieren – Tierheim-Pfleger haben einen traurigen Verdacht

In den Tierheimen in NRW wird nicht nur gebellt und gemaunzt, sondern manchmal auch gefiept. Kein Wunder, immerhin leben dort zahlreiche Vögel, Katzen und Kaninchen. Und obwohl sie alle auf die eine oder andere traurige Weise ihren Weg ins Tierheim NRW gefunden haben, haben sie alle eines gemeinsam: Sie suchen ein Zuhause.

Auch Hund Sam möchte einfach nur geliebt werden und ein dauerhaftes Heim finden, doch niemand möchte ihn haben. Die Pfleger aus Bergheim haben nun einen traurigen Verdacht.

Tierheim in NRW: Hund Sam findet kein Zuhause – „er ist ein total Clown“

„Er ist nett und freundlich zu Menschen“, beschreibt eine Mitarbeiterin des Tierheims in NRW den Rüden Sam, einen Malinois-Mix. Dann ergänzt sie und beginnt zu grinsen: „Er ist ein totaler Clown und vor allem ein Schmusebär.“ Und dennoch will ihn keiner adoptieren. Wieso? Immerhin schaut er mit seinen großen, braunen Kulleraugen zuckersüß in die Kamera und scheint die Streicheleinheiten voll und ganz zu genießen.

Nun, das liegt wohl an seiner Einstufung. Das Ordnungsamt hat ihn nämlich als „gefährlich“ eingestuft, da es mal einen bösen Vorfall mit einem anderen Hund gab. Schnell fügt sie hinzu, dass Sam sich draußen ganz anders verhält. Sie schmunzelt und meint: „Er braucht auf jeden Fall starke Leute, die auch bewegungsaktiv sind.“ Außerdem soll der Rüde draußen immer einen Maulkorb tragen. Die Tierheim-Mitarbeiter aus Bergheim vermuten jedoch, dass Sam „wahrscheinlich ganz anders ist, wenn er ausgelastet ist“. Die Fellnase braucht nämlich rund drei Stunden Auslauf.

Hunde-Fans drücken ihm die Daumen

Dass Hund Sam das Herz am rechten Fleck hat, wissen nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter aus NRW und die zahlreichen Tierfans. Unter dem Facebook-Beitrag schreibt beispielsweise eine Userin: „Hätte kein Problem, so ein toller Hund.“ Eine andere fügt hinzu: „Alles Liebe und Gute für den Schatz.” Auch weitere User drücken ihm die Daumen und schicken ihm ein rotes Herz. Doch damit nicht genug: Ein Hunde-Fan fordert sogar prompt weitere Informationen rund um die Fellnase – wer weiß, vielleicht kann Sam sich ja bald auf ein neues Zuhause freuen.

Interessierst auch du dich für den süßen Rüden? Dann kannst du dich ganz einfach unter der 02271 4824124 bei dem Tierheim Bergheim melden und einen ersten Kennenlerntermin ausmachen – wir drücken Rüden Sam auf jeden Fall die Daumen.