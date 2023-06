Ach du Schreck! Wer „Spike“ aus dem Tierheim Bergheim in NRW das erste Mal zu Gesicht bekommt, dürfte gleich ein paar Schritte rückwärts machen. Denn der erste Eindruck macht vor allem eines: Angst.

Doch auf beim genaueren Hinsehen erkennt man die dunkelbraunen Augen, das glänzende Fell und den liebenswerten Blick des Hundes. Und dann fühlt man ganz automatisch mit dem armen Vierbeiner. Denn sein Schicksal im Tierheim in NRW ist kein Leichtes.

Tierheim in NRW warnt: „Hannibal Lecter“

Ein Foto von Spike findest du auf der Facebook-Seite vom Tierheim Bergheim. Aber Vorsicht, nicht erschrecken! „Sorry für das Foto im Hannibal Lecter-Style“, entschuldigen sich die Tierschützer vorab, „aber Spike ist leider vorbestraft“. Vorbestraft, was soll das heißen?

„Aufgrund eines Beißvorfalls mit einem anderen Hund muss er von Amtswegen einen Maulkorb tragen“, erklärt das Tierheim sofort. „Doch unter diesem Korb versteckt sich ein wirklich toller Kerl.“ Seit der Hund beim Tierschutz sei, habe er sich super entwickelt und sei bei den Gassigängern beliebt wie sonst keiner.

Tierheim in NRW sucht Halter für Spike

Zweibeiner gegenüber ist Spike eine „absolute Schmusebacke“, bemerken die Helfer. „Setzt man sich zu ihm, klettert er in Windeseile auf den Schoß. Auch Bäuchlein kraulen ist schwer angesagt.“ Mit Menschen scheint er wirklich absolut keine Probleme zu haben, was man im Umgang mit anderen Hunden leider nicht sagen kann.

Der Jagdinstinkt bei Spike ist sehr ausgeprägt und er lässt sich schnell von anderen Hunden ablenken. Aber: Er ist lernwillig. Das Tierheim betont, wie sehr er sich in der gemeinsamen Zeit gemacht hat und was alles noch möglich wäre in einer „stabilen Mensch-Hund-Beziehung“. Sein neuer Halter dürfte mit dem einen oder anderen Leckerchen im Gepäck sicherlich noch mehr Fortschritte mit Spike erzielen.

Das Problem Maulkorb

Und hier hakt es: „Aber zunächst müssen wir erst einmal jemanden finden, der bereit ist, sich seiner anzunehmen. Der ihn mitsamt dem Maulkorb adoptiert.“ Denn den hat Spike „nun mal leider ‚an der Backe‘“. Warum das so sein muss, will eine Nutzerin auf Facebook einfach nicht verstehen.

„Warum er den Mauli tragen muss, ist mir unbegreiflich. Er ist ein absoluter Schatz und dass er den einen oder anderen Rüden nicht mag, ist nicht so ungewöhnlich“, finde sie. Und auch andere Nutzer haben großes Mitleid mit dem Hund. Doch sei er „auch mit Korb ein Hingucker“, meint eine Tierschutzkollegin.

Du hast Fragen zu Spike? Dann melde dich gerne beim Tierheim vor Ort, unter der Telefonnummer + 49 2271 4824124 oder per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de