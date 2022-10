Tierheim in NRW startet irre Kampagne – Der Grund ist ernst

Heftig, was ein Tierheim in NRW da gestartet hat – bzw. starten musste!

Der Grund, der das Tierheim Bergheim zu dieser Kampagne gedrängt hat, ist bewegend. Deshalb fordern die Tierschützer Halter in NRW und darüber hinaus auf, sich in einer Hinsicht noch besser um ihre Tiere zu kümmern.

Tierheim in NRW macht auf wachsendes Problem aufmerksam – „Ein Kraftakt“

„Gestern schockverliebt, heute finanziell überfordert und morgen im Tierheim abgeben“ – mit diesem Titel macht das Tierheim Bergheim auf eine wachsende Problematik aufmerksam. „Immer öfter werden wir von Tierärzten oder Privatpersonen vor die Wahl gestellt, ein Tier samt der kompletten Kosten zu übernehmen“, schreibt das Tierheim auf Facebook.

Und dabei stehe es jedes Mal vor der Wahl von Leben oder Tod und „wir entscheiden immer für das Leben“. Nur mithilfe von Spenden kann es klappen, „den Vierbeinern ein zweites Leben zu schenken“. Doch das ist nicht leicht. „Auch das ist für uns immer wieder aufs Neue ein Kraftakt.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um dieses Problem zu visualisieren, hat das Tierheim deshalb ein Plakat gestaltet. Darauf sind zwei Katzen und ein Hund mit den Namen Maja, Jessi und Kurti abgebildet. Alle drei stehen repräsentativ für die Tiere, die 2022 zum Tierheim kamen, weil ihre Besitzer sich die Tierarztkosten nicht mehr leisten konnten.

+++ NRW: Feuerwehr warnt! Menschen wollen Energiekosten sparen –und bringen sich DAMIT in Lebensgefahr +++

Tierheim in NRW appelliert an Halter – „Sorgt für euer Tier“

Die Kampagne soll auf den Missstand aufmerksam machen. „Unsere eindringliche Bitte an Euch: Sorgt für Euer Tier vor“, appelliert das Tierheim. Eine Versicherung, ein Sparschwein – egal – „tut bitte alles dafür, Eurem Tier nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zur Seite stehen zu können“.

Mehr tierische News aus NRW:

Das wird besonders wichtig, wenn sich im November die Gebührenordnung der Tierärzte ändert. Das Tierheim rechnet mit einem Kostenanstieg von bis zu 30 Prozent – und mit „noch mehr Abgabetieren“.