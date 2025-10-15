Tierheim in NRW muss 16 Neuzugänge aufnehmen – ihr Zustand ist „ziemlich erbärmlich“

Erst sechs – dann 16! Als eine Frau plötzlich vor den Türen des Tierheims Bergheim stand, staunten die Mitarbeiter nicht schlecht. Denn sie brachte den NRW-Tierschützern eine Horde zerbissener Ratten mit, die eiskalt im Gebüsch entsorgt wurden.

Doch scheinbar war das noch nicht alles! Denn wie die Finderin den Tierheim-Mitarbeitern aus NRW offenbarte, hatte sie offenbar noch mehr Tierchen gesichtet. Wenig später stand sie in Bergheim erneut auf der Matte – mit einem schrecklichen Fund.

Tierheim in NRW: 16 neue Tiere auf einen Schlag

Aufopferungsvoll fuhr die Frau aus NRW täglich zum Ursprungsort des schrecklichen Fundes. Dort verteilte sie immer wieder Futter, um die übrigen Ratten anzulocken. Schließlich konnte sie am Dienstag (14. Oktober) alle verbliebenen 10 Tierchen in Empfang nehmen.

Eine erste Sichtung brachte aber erschreckende Gewissheit. „Die Neuzugänge sehen alle ziemlich erbärmlich aus und die Weibchen haben einige Rundungen“, resümiert das NRW-Tierheim.

Tierfreunde sind entsetzt

Die Mitarbeiter versprechen aber jetzt, dass die verletzten Tierchen in guter Obhut sind und sich jetzt entsprechend um sie gekümmert wird. Nähere Angaben zu den Verletzungen der Tierchen machte das NRW-Tierheim nicht.

Tierfreunde können sich in der Kommentarspalte bei Facebook aber nach den Schilderungen kaum zurückhalten. „Unglaublich“, „Ich könnte heulen vor Wut auf diese Kreatur, welche sie einfach entsorgt hat“ oder „Ich leide bei sowas immer massiv mit“, ist so unter anderem zu lesen. Damit dürften sie vielen aus der Seele sprechen.