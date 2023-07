Tierheime nehmen nicht nur streunende Katzen oder ausgesetzte Hunde auf – sie kümmern sich meist um alles, was kreucht und fleucht.

So auch in diesem Fall des Tierheims Bergheim: Das Tierheim in NRW musste nach einer brutalen Attacke dieses kleine Tierchen in seine Obhut nehmen und tauften es auf den schönen Namen Amselina Jolie. Na, um welches Lebewesen handelt es sich wohl?

Tierheim in NRW: Brutale Attacke hinterlässt Schäden

Das niedliche Vögelchen hatte wohl Glück im Unglück. Denn nachdem die Amsel massiv von einem Hund attackiert wurde, wie das Tierheim in NRW auf seiner Facebook-Seite schreibt, wurde es gerettet und bei den Tierfreunden untergebracht. Seitdem hört sie auf den hübschen Namen Amselina Jolie – wirklich einfallsreich!

Sie ist zwar wieder relativ fit, doch leider wird sie einen Schaden zurückbehalten. Denn seit der schweren Attacke ist sie auf einem Auge blind. Bei kleinen Rundflügen durch die Räume des Tierheims in NRW merkt man dem Vogel die Orientierungsprobleme wohl auch an.

++ Zoo in NRW mit trauriger Nachricht – Besucherliebling gestorben ++

Was passiert nun mit der kleinen Amsel?

Amselina hat wohl noch ein bisschen mehr Glück, denn eine Kollegin der Mitarbeiter des Tierheims in NRW besitzt eine große, „behindertengerechte“ Flugvoliere, in die das kleine Vögelchen bald umziehen darf. Und wenn es dort noch täglich Trauben gibt, wird Amselina hoffentlich wunschlos glücklich sein.

Diese Nachrichten könnten dich auch interessieren:

Auch die Follower des Tierheims in NRW sind begeistert, sowohl von der Rettungsaktion als auch von dem außergewöhnlichen Namen. Hier heißt es unter anderem: „Ihr habt immer coole Namen für eure Fundtiere. Bei euch ist sie erstmal gut zwischengeparkt“ oder auch „Amselina Jolie, perfekter Name für die Schöne. Danke fürs Kümmern.“ Wir wünschen dir alles Gute, kleine Amselina!