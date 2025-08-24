Hund „Ice“ aus NRW-Tierheim mag keine Menschen – im Zwinger passiert es

Die Pfleger des Tierheim Aachen (NRW) erleben tagtäglich rührende Schicksale, wenn es um Vierbeiner geht. Nicht selten sind die Tiere, die dort landen, traumatisiert und haben in der Vergangenheit schlimme Erfahrungen gemacht.

Kein Wunder also, dass es zahlreichen Tieren an Vertrauen in den Menschen mangelt. So ergeht es auch Schäferhund Ice, der aktuell im Tierheim Aachen (NRW) untergebracht ist. Der Vierbeiner hat nicht wirklich Lust auf Menschen, meidet den Kontakt.

Tierheim in NRW nimmt Schäferhund bei sich auf

Auf seinem Instagram-Profil hat das Tierheim Aachen jetzt ein rührendes Video geteilt, welches Hund Ice in seinem Zwinger zeigt. Es sind Szenen, welche ans Herz gehen.

„Weil Einfach einfach einfach ist. Der junge belgische Schäferhund Ice ist einer unserer Neuzugänge. Der Weg zu uns war für den Youngster alles andere als schön, war er doch in eine echte Straßenprügelei mit viel Geschrei und Krawums verwickelt. So wundert es also wenig, dass das kleine Hasenherz alles, aber keinen Kontakt zu Menschen sucht“, schreibt das Tierheim in dem Social-Media-Beitrag.

Tierheim in NRW zeigt süße Szenen aus dem Hunde-Zwinger

„Also haben wir heute unsere geheime Special-Agentin Akira aus dem belgischen Lager um Hilfe gebeten, weil Schäferhund spricht eben Schäferhund“, heißt es weiterhin. Und das Video, welches die beiden Schäferhunde in dem Zwinger zeigt, ist wirklich rührend.

Ice und Akira beschnuppern sich, tollen miteinander herum und haben sichtlich Spaß gemeinsam, während ein Pfleger ihnen beim Spielen zuschaut. Die beiden Vierbeiner scheinen sich gesucht und gefunden zu haben! Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Ice und Akira schnellstmöglich ein neues zuhause finden – vielleicht eins, wo sie weiterhin gemeinsam spielen können?