Tierheim-Katze in NRW braucht dringend Hilfe – „Autounfall“

Dramatisches Tierschicksal in Siegen! Im örtlichen Tierheim kam am Sonntag (31. August) ein gerade einmal vier Monate altes Kätzchen an, das wirklich gar nicht gut aussah. Sein Becken und eines seiner Hinterbeine sind gebrochen. Alles sieht nach einem schweren Autounfall aus.

Manch ein Tierfreund fragt sich, wieso so eine junge Katze überhaupt alleine draußen herumläuft. Doch das NRW-Tierheim hat jetzt erst einmal wichtigere Fragen zu klären und muss sich jetzt vorbereiten.

Tierheim nimmt Katze nach Unfall auf

„Pumpkin ist ein circa 4 Monate altes Katzenkind und kam heute Morgen als Fundtier aus Dreis-Tiefenbach zu uns“, berichtet das Tierheim Siegen auf Facebook. „Er hatte heute Nacht offensichtlich einen schweren Autounfall, dabei hat er sich einen Bruch des Beckens und seines linken Hinterbeins zugezogen.“

Das Tierheim hat alle Hände voll damit zu tun, die kleine Katze zu versorgen. „Zunächst muss er sich von seinem Schock erholen und sein Kreislauf muss stabilisiert werden. Er bekommt natürlich Schmerzmittel.“ Als Nächstes müssen Blutungen im Beckenraum ausgeschlossen werden. Danach steht eine Operation an.

NRW-Tierheim braucht deine Hilfe

Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Bisher hat sich nämlich kein Besitzer beim Tierheim gemeldet. Um Pumpkin zu versorgen und ihm die Operation zu ermöglichen, brauchen die Mitarbeiter jede Hilfe, die sie kriegen können. Denn die OP wird bestimmt teuer.

Darum bittet das NRW-Tierheim um Unterstützung. Die wird auch gleich gewährt. Unter dem Beitrag kommentiere zahlreiche Tierfreunde nicht nur ihr Mitleid für Pumpkin und wünschen ihm eine gute Besserung, sondern kündigen auch gleich eine kleine Spende an. Möchtest auch du das Siegener Team unterstützen? Dann kannst du das zum Beispiel über folgenden PayPal-Link tun.