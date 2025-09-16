Foto von Tierheim-Katze in NRW geht ans Herz: „Absolut erbärmlicher Zustand“

Ein Katzen-Leben ist kein Hunde-Leben – zumindest nicht immer. Die rote Katze „Rübe“ aus dem Tierheim Bergheim in NRW kann davon leider ein Liedchen singen. Komplett abgemagert, mit verfilztem Fell und schon im Großmutter-Alter wurde sie den Mitarbeitern übergeben. Wie konnte es nur so weit kommen?

Auch nachdem sich die Tierheim-Mitarbeiter liebevoll um die Katzen-Omi gekümmert haben, wird diese deutliche Narben davontragen, die sie und ihre potenziellen Halter auf ewig an diese leidvolle Zeit erinnern werden.

Tierheim-Katze mit bleibender Beeinträchtigung

„Die rote Katze kam in einem absolut erbärmlichen Zustand zu uns“, teilt das Tierheim Bergheim ein Foto von Rübe über seine Social-Media-Kanäle. Vielen dürfte dabei sofort ein Detail ins Auge fallen. „Fehlt da nicht etwas? Ja, ihr seht richtig: Rübe hat nur drei Beine.“

Auch aktuell: Tierheim Essen sendet Hilferuf – das Ergebnis ist gewaltig

Tatsächlich. Die rot-weiß-melierte Samtpfote hat nur ein Vorderbein. Doch als sie ins Tierheim kam, gab es erst einmal andere Probleme zu lösen. „Sie war bis auf die Knochen abgemagert und ihr Fell war zu steinharten Platten verfilzt“, erinnern sich die Pfleger noch gut. Jetzt sieht die Katzen-Omi schon viel besser und gepflegter aus und ist bereit, in ein neues Zuhause zu ziehen.

++ Show in NRW lässt Heino schockiert zurück – „Wer macht denn sowas?“ ++

Tierheim-Katze wünscht sich neues Zuhause

Viel wissen die Mitarbeiter allerdings nicht über Rübe, weder, woher sie stammt, noch wie sie bisher gelebt hat. „Man fand sie auf der Straße.“ Doch dafür sei sie wirklich ein herzallerliebstes Kätzchen. „. Sie schnurrt, was das Zeug hält, und freut sich über jede Zuwendung.“ Daher wünschen sich die Mitarbeiter ein Zuhause für sie, „in dem sie nach Strich und Faden verwöhnt wird“. Denn nach den Strapazen hat sich Rübe einen Lebensabend in einer heimischen Wellness-Oase verdient.

Mehr Themen:

Als Hauskatze mit gesichertem Balkon oder Garten wäre sie sicher zufrieden. Ob sie sich mit Artgenossen versteht, ist allerdings unbekannt. Und wer sich jetzt Sorgen wegen des fehlenden Beins macht, da können viele Katzenliebhaber in den Kommentarspalten auf Facebook oder Instagram beruhigen. „Mit drei Beinchen kann man klettern, rennen, einfach sein Leben genießen“, ist sich eine Nutzerin sicher und teilt gleich ein Beweisfoto ihrer dreibeinigen Katze. „Meine Maus hat nach einem Unfall auch nur drei Beinchen, sie rennt und springt als wenn nie was gewesen wäre“, stimmt die nächste ein.