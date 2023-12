Tierheim in NRW erhält plötzlich Post – damit konnte niemand rechnen

Die Mitarbeitenden von diesem Tierheim in NRW trauten ihren Augen kaum, als sie das sahen. Nachdem sie die Post geöffnet hatten, sprang ihnen etwas entgegen, mit dem sie nicht im Entferntesten gerechnet hätten. Prompt teilen sie die Überraschung im Netz und lösen damit eine heftige Diskussion unter den Tierfreunden aus.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es heißt nochmal alles geben – auch für die Tierheim-Mitarbeitenden. In dem alltäglichen Alltagsgewusel, stoßen auch die erfahrenen Helfer öfter mal an ihre Grenzen. Ausgesetzte Tiere, schwierige Charaktere und zu wenig Personal für zu viele Tiere. Doch grade, als die Mitarbeitenden zwischen Tür und Angel die Post öffneten, entdeckten sie das Unglaubliche.

Tierheim in NRW: Mitarbeitende können es kaum fassen

„Heute sind wir von einer lieben Tierfreundin überrascht worden. Sie überreichte uns diesen Umschlag mit einem sehr netten Text. Das hat uns wirklich sehr gefreut“, schreibt das Tierheim Düsseldorf in den sozialen Netzwerken. Angefügt ist ein Bild von dem Inhalt des Umschlags. Nicht 20, nicht 50, sondern satte 100 Euro hatte ein Tierfreund gespendet.

„Zu Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit für die kleinen und großen Schützlinge“ heißt es auf dem beigelegten Zettel. Das Tierheim in NRW bedankt sich zwar im Netz für die Großzügigkeit, erntet für den Beitrag jedoch auch kräftigen Gegenwind.

Tierheim in NRW muss Kritik einstecken

„Meine Freundin hat euch letztens auch 150 Eur plus eine Tasche voll selbst gebackener Hundekekse vorbei gebracht(…). Kurzes Dankeschön. Das war’s“, tritt eine Facebook-Nutzerin die Diskussion in der Kommentarspalte los. „Wurde in den vergangenen Jahren auch ein paar Mal sehr herablassend und genervt empfangen im Tierheim Düsseldorf, trotz Spenden“, wird eine weitere Stimme laut.

Doch andere Tierfreunde verteidigen das Tierheim in NRW. „Spendet man für die Tiere im Tierheim oder für das eigene Ego“, schreibt eine Nutzerin. Die Mitarbeitenden freuen sich über jede Spende, seien jedoch oft viel beschäftigt und gestresst in ihrem Alltag.