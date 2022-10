Tierheim in NRW: Schockierende Entdeckung – „Ein Wunder, dass die Tiere überhaupt noch lebten“

Viele Tierheime in NRW ächzen aktuell unter einer großen Last. Immer mehr Tiere werden nämlich dort abgegeben – teilweise werden sie sogar einfach irgendwo in der Natur ausgesetzt und müssen darauf hoffen, dass sie zufällig von jemandem gefunden werden.

In diesem Fall war es aber anders. Die verwahrlosten Tiere wurden nicht etwa ausgesetzt, sondern sogar ganz bewusst aus ihrem Zuhause entfernt. Wenn man den Bericht des Tierheims in NRW liest, wird auch klar, warum.

Tierheim hat neue Bewohner

Als zu Beginn der Corona-Pandemie viele Menschen in Deutschland neue Tiere bei sich aufnahmen, warnten viele Organisationen davor, dass diese nach den Lockdowns schnell auf der Straße oder in Heimen landen würden – und sie sollten leider Recht behalten. Aktuell sind viele Tierheime in Nordrhein-Westfahlen mehr als voll. Teilweise wurden sogar Aufnahmestopps verhängt, da es einfach keinen Platz mehr gibt.

In einigen Fällen ist es aber entscheidend, dass die Tiere aus ihrem „Zuhause“ rausgeholt werden. Von einem solchen hat nun das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook berichtet. Offenbar hatte jemand eine schlimme Entdeckung gemacht. Die Mitarbeiter waren entsetzt darüber, in welchem Zustand die Tiere waren.

Tierheim nimmt verwahrloste Vögel bei sich auf

„Am Freitag wurden vier Vögel aus einer absolut verwahrlosten Haltung sichergestellt. Ein Wunder, dass die Tiere überhaupt noch lebten“, heißt es in dem Facebook-Post. Man haben den zwei Wellensittichen und den zwei Zebrafinken versprochen, dass sie nie wieder unter solchen Bedingungen ihr Dasein fristen müssen. „Ab jetzt alles gut wird.“

Zusätzlich zu dem Text beinhaltet der Post auch noch einige Fotos von den Vögeln und ihrem Käfig, der in einem erbärmlichen Zustand ist. In den Kommentaren zeigen sich die Follower des Tierheims entsetzt. „Ich könnte ausrasten wenn ich sowas sehe“ oder „Ich werde das nie verstehen“ sind nur einige der vielen Kommentare unter dem Post. Nachvollziehen kann offenbar niemand, dass man seine Tiere so verwahrlosen lässt.