Tierheim in NRW muss Horror-Anblick ertragen – „Schattenseite unseres Alltags“

Die Mitarbeiter des Tierheim Moers (NRW) werden tagtäglich mit schlimmen Tierschicksalen konfrontiert – doch dieser Fall macht wirklich sprachlos!

Dieser Anblick ist für die Mitarbeiter des Tierheim Moers (NRW) kaum zu ertragen: Fünf Kaninchen wurden bei ihnen abgegeben, völlig verwahrlost und teilweise auch verwundet. Auf seinem Facebook-Account teilte das Tierheim den unheimlichen Vorfall am Dienstag (21. November) mit der Öffentlichkeit.

Kaninchen erlebten den absoluten Horror

„Gestern konnten wir Euch von Struppis tollem Happy End berichten und heute geht es mit der Schattenseite unseres Alltags weiter. Vergangene Woche fanden fünf Abgabekaninchen den Weg zu uns. Sie wurden nicht direkt von ihren Besitzern abgegeben, sondern von einer Nachbarin, die sie in Abwesenheit der Halter betreut und darauf eingewirkt hat, diesen Schritt zu gehen. Eine ältere Dame, die keinerlei Kenntnis von Kaninchen hat und diese auch nicht näher betrachten musste, um die Missstände zu erkennen. Unser Dank gilt dieser Dame, dass sie nicht die Augen verschlossen hat und nur auf das Ende der Betreuungszeit gewartet hat“, schreibt das Tierheim in einem Facebook-Beitrag.

Bei der Kaninchen-Gruppe handelt es sich um ein ursprünglich angeschafftes Pärchen und ihre drei männlichen Nachkommen. Unfassbar: Die Kaninchen waren weder geimpft noch kastriert, litten unter massivem Durchfall, wunden Stellen an den Läufen. Einige von ihnen waren verschnupft und hatten Zahnfehlstellungen. Zur weiteren Abklärung ging es in eine Klinik.

Schlimme Diagnosen

Das Ergebnis? Niederschmetternd! „Alle drei Jungtiere brauchen eine aufwendige Zahn-OP und nach jetzigem Kenntnisstand werden Schneidezähne entfernt werden müssen. Ob in jedem Fall ein Eingriff ausreicht, ist noch fraglich. Erst anhand von den nötigen Röntgenbildern wird man sichere Aussagen treffen können. Jede OP wird nach ersten Schätzungen durch die Klinik mit knapp 500 Euro zu Buche schlagen, sofern keine Komplikationen auftreten“, schreibt das Tierheim weiterhin in dem Beitrag.

Neben der bisher erfolgten und sich fortsetzenden medizinischen Versorgung und den nötigen Operationen stehen zudem auch noch die Impfungen und Kastrationen für vier der Kaninchen an. Das Tierheim rechnet mit Kosten in Höhe von circa 2.500 Euro.

Tierheim bittet um Unterstützung

Wer das Tierheim Moers bei den Kosten unterstützen möchte, der kann das per Paypal an info@tierheim-moers.de tun. Auch eine Überweisung (Sparkasse am Niederrhein IBAN: DE93 354 500 001 120 005 986) ist möglich. „Auch helfen uns Gutscheine von Lebensmittelmärkten, da der Bedarf an frischem und gesundem Futter nun wieder entsprechend hoch ist“, erklärt das Tierheim. Bleibt nur zu hoffen, dass es den Kaninchen bald wieder besser geht.