Tierheim in NRW will süße „Layla“ vermitteln – und warnt eindringlich: „Funktioniert in keinem Fall“

Das Tierheim Moers (NRW) wird tagtäglich mit so einigen Tierschicksalen konfrontiert. Viele Vierbeiner sind kaum vermittelbar. Im Falle von Hunde-Dame Layla sieht das anders aus. Doch auch, wenn die Nachfrage da ist: Ein passender Besitzer wurde immer noch nicht gefunden. Und das hat einen Grund.

Das Tierheim Moers (NRW) sucht einen neuen Besitzer für Hündin Layla. Doch einfach ist es nicht, ein geeignetes Herrchen oder Frauchen für die Fellnase zu finden. Auf Facebook spricht das Tierheim eine dringende Warnung an alle (zukünftigen) Hunde-Besitzer aus.

Tierheim in NRW teilt Schicksal von Hunde-Dame Layla

„Layla ist nun bald drei Monate bei uns. Anfragen hat sie genug – aber trotz der Beschreibung ihrer Probleme melden sich vielfach Interessenten, die ihre Baustellen und die damit benötigte Hundeerfahrung nicht glauben wollen. Es hält sich einfach die Meinung, dass Labradore freundlich, kinderlieb, familientauglich und sozial sind… einfach der perfekte Anfängerhund, der quasi ab Werk funktioniert“, schreibt das Tierheim auf Facebook.

Doch die Realität sieht anders aus: „Tatsächlich hatten 90 Prozent der Labbis (oder Labbi-Mixe), die in den letzten Jahren zu uns kamen, Auffälligkeiten bis Probleme – die alle da herrühren, dass man sich in ihrem ersten Lebensjahr darauf verlassen hat, dass sie sich selbst erziehen. Funktioniert hatte das in keinem Fall… am Ende standen uns überdrehte, übergriffige und distanzlose Hunde gegenüber, die keine Regel des Miteinanders lernen durften.“

Tierheim in NRW: Layla braucht einen erfahrenen Besitzer

Laylas offensives Verhalten, Hündinnen gegenüber bedeute Arbeit für den künftigen Halter. „Das Bild von dem freundlichen Familien-Labbi, den man überall bedenkenlos ohne Leine laufen lassen kann, funktioniert nicht“, betont das Tierheim weiterhin in dem Facebook-Beitrag. Layla brauche einen erfahrenen Hundehalter, der sie auch händeln könne.

„Viele Hunde, für die wir Hundeerfahrung voraussetzen, legen schon bald in erfahrenen Händen das unerwünschte Verhalten ab, so dass sich die geforderte Erfahrung mitunter übertrieben anfühlt. Für einen unerfahrenen Anfänger sind die gleichen Probleme jedoch viel größer und führen oft zur Verstärkung des Verhaltens.“

Tierheim in NRW: Vergangenheit prägte die Hündin

Laylas Probleme rühren höchstwahrscheinlich aus ihrer jüngsten Vergangenheit, wo mehrere intakte Hündinnen zu „Vermehrungszwecken“ nebeneinander gehalten wurden. „Layla verhält sich dem Menschen gegenüber uneingeschränkt freundlich und neigt zu keinerlei Übersprungshandlungen. Viele Punkte wie Ruhe oder Frust müssen mit ihr für den Alltag aufgearbeitet werden.“ Bleibt nur zu hoffen, dass Layla schon bald einen passenden Besitzer findet.