Tierheim in NRW bekommt plötzlich Post – der Inhalt berührt jeden

Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Zollstock (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale hautnah mit. Doch es gibt auch Momente, die ihnen ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern. Einen dieser Momente gab es jetzt per Post.

Kaninchen, Hunde, Katzen – im Tierheim Köln-Zollstock (NRW) finden zahlreiche Vierbeiner ihren Platz. Aber nicht nur Fellnasen werden dort beherbergt. Auch Vögel leben häufig dort. Einer von ihnen war Sunny. Doch Sunny hat jetzt ein neues Zuhause gefunden.

Sunnys Besitzer schreiben süßen Brief an Tierheim in NRW

Und von den neuen Besitzern gab es jetzt rührende Post, die niemanden kalt lassen dürfen. Auf seinem Facebook-Account machte das Tierheim Köln-Zollstock die emotionalen Zeilen jetzt publik.

„Ihr erinnert euch bestimmt an Sunny, die hier vor gut vier Wochen ein Zuhause suchte. Es hat geklappt und wir danken euch allen fürs Teilen. Sunnys neue Menschen kommen von etwas weiter her und hatten sich in Köln extra ein Hotel gebucht, um mehr Zeit zum Kennenlernen mit Sunny zu haben. Wir freuen uns riesig über die erste Rückmeldung aus Sunnys neuem Zuhause“, schreibt das Tierheim in dem Social-Media-Beitrag.

Sunny und neue Besitzer sind ein Herz und eine Seele

„Danke, dass Ihr uns so freundlich und hilfsbereit aufgenommen und uns Sunny anvertraut habt! Wir sind gut zu Hause angekommen und haben gestern einen sehr entspannten gemeinsamen Tag verbracht“, lauten die ersten Worte des Briefes.

„Sunny hat schon auf der Autofahrt immer wieder Kontakt zu meinen Fingern aufgenommen und so war es gar keine Frage, wo sie die Nacht verbringt. Sie ist direkt nach der Ankunft aus der Box auf meine Finger gekommen und auf die Schulter geklettert. Die Medikamentengabe hat auch gut funktioniert, auch wenn alle Beteiligten schon sehr müde waren. Sunny hat sich dann problemlos in ihre Voliere setzen lassen und hat mit Kopf unter den Flügel gesteckt geschlafen“, heißt es weiterhin von Sunnys Besitzer.

Sunny hat Lust auf Marmelade

„Die Begrüßung am Morgen war sehr fröhlich, sie ist gleich auf die Schulter geklettert gekommen. Beim Frühstück saß sie immer noch auf der Schulter und ‚gierte‘ nach meinem Marmeladenbrötchen, hat sich aber mit Sonnenblumenkernen und Obst ‚trösten‘ lassen. Jetzt sitzt sie gerade auch wieder auf meiner Schulter und erzählt leise vor sich hin – sie schreibt also quasi mit.“ Was für süße Worte! Bleibt nur zu hoffen, dass jedes Tier im Tierheim solch ein liebevolles Zuhause findet.