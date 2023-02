Tierheim in NRW macht traurige Leidensgeschichte öffentlich – Tier muss Bein amputiert werden

Was ist nur mit Clara passiert? Der armen Katze musste ein Bein amputiert werden. Das Tierheim Köln Zollstock berichtete auf seinem Facebook-Account von dem traurigen Schicksal der süßen Fellnase.

Clara hatte wohl noch nie einen richtigen Besitzer, streunerte draußen auf einem Firmen-Gelände herum – und wodurch ihr Bein so lädiert war, das weiß das Tierheim Köln Zollstock (NRW) bis heute nicht genau. Fakt ist: Das Tierheim sucht jetzt nach dem wohl ersten Zuhause für die Katze.

Tierheim in NRW: Bruch konnte nicht richtig heilen

„Die circa sechsjährige Clara lebte bis vor kurzem ‚draußen‘ und wurde fünf Jahre lang auf einem Firmengrundstück mit Futter versorgt. Sie soll dann einen Unfall gehabt haben. Was für ein Unfall das war, ist uns nicht bekannt. Auf jeden Fall erlitt Clara dabei einen Bruch des rechten Unterbeins samt Luxation. Sie wurde in eine Tierarztpraxis gebracht, wo man sie operierte“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

+++Hund in NRW kehrt ins Tierheim zurück – Tierschützer ahnen sofort Erschreckendes+++

Danach landete Clara im Tierheim Köln Zollstock. Auf dem Gelände, auf dem sie vorher lebte, konnte man sie zwar füttern und brachte sie zum Tierarzt, aber darüber hinaus war ein Kümmern nicht möglich. „Leider stellte sich bei uns heraus, dass die eingesetzten Pins in Claras Knochen viel zu kurz sind und so eine Heilung des Bruchs unmöglich machten. Wahrscheinlich hatte sie sich bei der missglückten Operation noch den Keim eingefangen, der dann auch noch die äußere Wundheilung verhinderte und ihren Körper angriff. Claras Körper war dann überfordert mit dem resistenten Keim, der Wunde und mit den schlechtsitzenden, viel zu kurzen Pins. Unsere Tierärzte versuchten alles.“

Mehr Themen:

Tierheim in NRW: Clara wird gesund gepflegt

Doch es reichte leider nicht. Das Bein musste amputiert werden! Nur so konnte Claras Leben gerettet werden. „Nun pflegen wir Clara gesund und suchen danach für sie das wohl erste Zuhause ihres Lebens.“ Bleibt nur zu hoffen, dass Clara schon bald einen neuen liebevollen Besitzer findet.