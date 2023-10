Tierheim in NRW nimmt Katze auf – als Pfleger genau hinschauen, haben sie einen schlimmen Verdacht

Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück (NRW) werden tagtäglich mit traurigen Tierschicksalen konfrontiert. Auch die Geschichte dieser Katze dürfte das Herz nicht nur von Tierfreunden berühren.

Was ist dieser Katze bloß widerfahren? Diese Frage stellen sich die Mitarbeiter des Tierheim Köln-Dellbrück (NRW). Es gibt einen traurigen Verdacht. In einem Beitrag auf seinem offiziellen Facebook-Account berichtet das Tierheim am Mittwoch (11. Oktober) über den Vierbeiner.

Tierheim in NRW löst mit Post große Emotionen aus

„Wo sind meine Kinder? Diese Frage wird sich diese Faltohrkatze minütlich stellen. Sie kam gestern als Fundtier zu uns, man berichtete, man habe sie vorgestern an einem Müllcontainer in der Holsteinstraße in Köln-Mülheim gefunden. Schnell stellten wir fest, dass sie Junge haben muss, sie gibt Milch und hat ‚angenuckelte‘ Zitzen. Wer weiß irgendetwas über die Geschichte und kann der Mama helfen, ihre Kinder, die sie dringend brauchen, wiederzufinden?“, heißt es in dem Post.

+++Tierheim Duisburg öffnet Pakete – Inhalt macht Pfleger sprachlos: „Unfassbar“+++

Der Beitrag löst bei zahlreichen Tierfreunden großes Entsetzen und Mitgefühl aus. „Hoffentlich hat man ihr nicht zu früh die Kitten weggenommen und sie einfach ausgesetzt. Viel Glück, dass die Kitten bald zur Mama zurückkommen“, „Ich hoffe, dass die Kleinen schnell gefunden werden“ und „Wie furchtbar. Ich drücke fest die Daumen, dass die Kleinen noch gefunden werden und „Alles Gute der armen Socke“ heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Katzenbabys immer noch nicht aufgetaucht, jetzt gibt es einen Verdacht

Rund eine Woche ist seit dem Facebook-Beitrag vergangen – und auch am Mittwoch (18. Oktober) fehlt von den Katzenbabys jede Spur, wie das Tierheim Köln-Dellbrück auf Nachfrage von DER WESTEN verriet. Es wird vermutet, dass es sich bei der Katze gar nicht um ein Fundtier handele, sondern, dass der mutmaßliche Besitzer die Geschichte womöglich nur erfunden haben könnte, um die Katze loszuwerden. Doch dabei handele es sich lediglich um einen Verdacht. Sicher sagen, was mit der Katze wirklich geschah, kann das Tierheim Köln-Dellbrück nicht. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das Tier schon bald ein neues, liebevolles Zuhause findet.