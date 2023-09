Tierheim in NRW nimmt Katze im dramatischen Zustand auf – Bilder zerreißen Tierfreunden das Herz

Diese Bilder aus dem Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) gehen ans Herz – und machen traurig. Zu sehen ist eine Katze, der es schlecht geht. Sehr schlecht. Das kleine Herz pocht sichtbar schnell, der Vierbeiner scheint abgemagert.

Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück (NRW) sind unter Schock. Der Anblick dieser Katze lässt sie entsetzt zurück. Auf ihrem Facebook-Profil teilte das Tierheim ein Video, welches vor allem bei Tierfreunden Gänsehaut auslöst. Eine schwarz-weiße Katze kämpft um ihr Leben.

Tierheim in NRW: Samtpfote schwer krank

„Eigentlich dachten wir, dass nach den schlimmen ‚Schnupfen-Wochen‘ langsam endlich etwas Ruhe bei den Katzen einkehrt, aber da hatten wir die Rechnung ohne den heutigen Tag gemacht. Am Vormittag wurde diese winzige Fundkatze gebracht, der es, wie Ihr seht, sehr schlecht ging und immer noch geht“, heißt es in einem Social-Media-Post vom Tierheim Köln-Dellbrück am Dienstag (5. September).

„Wir fuhren sie ‚mit Blaulicht‘ in eine Tierklinik, dort diagnostizierten die Ärzte eine akute Lungenentzündung! Sie bekommt Medikamente, liegt aufgrund ihrer Untertemperatur auf einem Heizkissen und macht uns allen große Sorgen. Drückt bitte alle den linken Daumen für die kleine Mücke“, heißt es weiterhin.

Schwere Katzenschicksale bewegen Tierfreunde

„Den rechten Daumen braucht ihr für den alten, blinden Kater, der auch heute gefunden wurde. Er hat vermutlich extremen Bluthochdruck und bleibt über Nacht in der Klinik“, berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück weiter. Und viele Tierfreunde sind bei dem Anblick schockiert. „Gute Besserung für die Fellnasen“, wünscht zum Beispiel eine Frau. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen.