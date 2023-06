Tierheim in NRW macht Todesfall öffentlich – Tierfreunde weinen bittere Tränen

Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) hat schon so einige tragische Schicksale miterlebt – doch dieser Fall dürfte wirklich jedem Tierfreund extrem nahe gehen.

Tieren ein neues Zuhause suchen, Tiere an liebevolle Besitzer vermitteln – das gehört zu den Aufgaben des Tierheims Köln-Dellbrück (NRW). Doch leider gelingt das nicht immer. So mancher Vierbeiner bleibt bis zu seinem Tod dort. So auch Katze Balduin.

Vermittlungsversuche scheiterten

In einem emotionalen Facebook-Post nahm das Tierheim Köln-Dellbrück jetzt Abschied von dem tierischen Bewohner. „Unser Balduin ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Als Balduin zu uns kam, hätte niemand gedacht, dass das Tierheim sein zweites Zuhause werden würde. Drei Vermittlungsversuche gab es, alle scheiterten. Das erste Mal verstand er sich nicht mit der vorhandenen Katze, die beiden anderen Male hat er die Adoptanten heftigst attackiert. Da er ursprünglich sichergestellt wurde, wussten wir leider nichts über seine Vergangenheit, aber irgendetwas muss ihn schwerstens traumatisiert haben. Bei uns galt Balduin als Angsthase“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Jedes neue Geräusch oder fremde Menschen ließen ihn den Rückwärtsgang einschalten. Angegriffen hat er nicht ein einziges Mal. Mit der Zeit lernten wir Balduin zu lesen. Seine Lieblingspflegerin Miriam und er hatten ein sehr inniges Verhältnis. Wann immer es die Zeit zuließ, verbrauchten sie diese miteinander und es gab auch richtige Kuschelzeiten. Dennoch musste auch sie auf seine Körpersprache achten“, schreibt das Tierheim weiterhin.

Tierfreunde in tiefer Trauer

Jetzt mussten die Mitarbeiter Balduin ganz unerwartet gehen lassen. Es ging ihm plötzlich sehr schlecht. Grund war ein inoperabler Tumor im Gallengang. „Wir können noch gar nicht glauben, dass das Zimmer zwei jetzt keinen Chef mehr hat. Balduin, wir werden wohl nie erfahren, was dir in der Vergangenheit Schlimmes angetan wurde, dass dich so hat werden lassen, wie du warst. Aber jetzt bist du frei und ohne Schmerzen und wirst uns immer in Erinnerung bleiben.“

Und auch zahlreiche Tierfreunde trauern mit dem Tierheim um Balduin: „Gute Reise, mein süßer Schatz“ und „Sehr traurig. Möge Balduin gut über die Regenbogenbrücke kommen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.