Tierheim in NRW: Frau steht vor der Tür – plötzlich muss alles ganz schnell gehen

Plötzlich musste alles ganz schnell gehen! Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) sah sich zum zügigen Handeln gezwungen – und hat damit einem Tier womöglich das Leben gerettet!

Wer an Tierheime denkt, der denkt meistens an Hunde, Kaninchen oder Katzen. Doch die Pfleger des Tierheim Köln-Dellbrück kennen sich nicht nur mit Fellnasen aus – sondern auch mit Vögeln! Als eine Frau mit einem winzigen Ei vor ihnen stand, bewiesen sie ein goldrichtiges Gespür.

Tierheim in NRW zum schnellen Handeln gezwungen

Den Mitarbeitern des Tierheim Köln-Dellbrück liegt an jedem Tier was – und deswegen taten sie alles menschenmögliche, um einem kleinen Vogel-Baby auf die Welt zu helfen. In einem Facebook-Post von Sonntag (19. Mai) berichteten sie von der Rettungstat.

„Improvisation und schnelles Handeln ist alles. So auch gestern wieder: Um 20.30 Uhr stand eine Dame mit einem winzigen Ei vor dem Tor! Sie hatte es gefunden und bemerkt, dass es darin ziemlich lebendig zugeht. Wir legten es behutsam in unseren Inkubator und recht schnell knackte die Schale“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück in dem Social-Media-Beitrag.

Tierheim in NRW: Video zeigt den Beginn eines neuen Leben

„Unsere Kollegin Sandra kam dann noch zu später Stunde vorbei, um es unter ihre Fittiche zu nehmen und heute Morgen schickte sie uns dieses Video. ‚Es ist doch nur ein Ei‘, werden viele denken, aber wir tun, was wir können, um Tieren zu helfen. Vielleicht schafft es der kleine Vogel, vielleicht auch nicht – aber wir haben es wenigstens versucht und kein Leben weggeworfen.“

In dem besagten Video ist zu sehen, wie sich das kleine Vogel-Baby aus seiner Eier-Schale versucht zu befreien – ein niedlicher Anblick, der auch bei zahlreichen Tierfreunden gut ankommt. „Viel Glück, kleiner Kämpfer. Du schaffst das“, „Ihr seid toll. Macht weiter so. Jedes Leben zählt“ und „Ganz großes Kompliment, dass ihr euch gekümmert habt“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der kleine Vogel noch ein langes und gesundes Leben vor sich hat.