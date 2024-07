Tierheim in NRW öffnet Paket – plötzlich geht es Schlag auf Schlag

Ein Tierheim in NRW ist völlig außer sich, weil es von einer Paketlieferung überrascht wurde. Als das Tierheim in NRW das große Paket geöffnet hatte, wurde die Intention schnell klar. Die Mitarbeiter handelten schnell und es ging plötzlich Schlag auf Schlag.

Tierheim in NRW überwältigt von Paketinhalt

Das Tierheim Köln Zollstock konnte es kaum glauben, was sich in der letzten Zeit bei den Tierfreunden abgespielt hat. In einem Facebook-Post schrieb das Tierheim: „Ihr seid unglaublich toll. Ihr seid der Hammer.“ Den Grund dafür liefert das Tierheim auch gleich mit mehreren Fotos. Auf einem Foto sind sechs Einkaufswagen zu sehen, die bis oben hin mit Paketen gefüllt sind.

Dazu schrieb das Kölner Tierheim: „Unsere Kitten haben miaut, dass sie Futter brauchen, und ihr habt nicht lang gefackelt, sondern geholfen und gespendet, was das Zeug hielt.“ Das Tierheim hatte in der Vergangenheit nach Futterspenden für die kleinen Katzen gefragt und die viele Tierfreunde haben reagiert. „Wir konnten es gar nicht fassen und auch die Katzenkinder kommen aus dem Staunen nicht mehr raus“, freute sich das Tierheim.

Tierheim in NRW: „Das gibt uns Mut und Kraft“

Die Kitten schlagen bereits kräftig zu und das Tierheim freut sich, dass die Kätzchen das Futter so gut annehmen. Schließlich sollen sie groß und stark werden, damit sie ein schönes Zuhause finden. Bei der bisherigen üppigen Futterspende soll es aber nicht bleiben. Laut dem Tierheim soll sogar noch mehr kommen.

„Wir sind überwältigt von eurer Hilfsbereitschaft. Ihr habt den Kitten volle Bäuchlein beschert und uns einmal mehr gezeigt, dass wir auf euch zählen können. Das gibt uns Mut und Kraft“, schrieb das Tierheim.

Die Tierfreunde, die dem Tierheim Köln Zollstock auf Facebook folgen, sind auch überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Wie krass schön, bei allem Elend. Das tut doch mal gut“, „Wow krass! Das ist ja toll!“ oder „Suuuuuper, der helle Wahnsinn“, kommentierten User.