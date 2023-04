Tierheim in NRW weint bittere Tränen – schwerer Schicksalsschlag!

Für das Tierheim Moers (NRW) sind schlimme Tierschicksale trauriger Alltag. Doch den Mitarbeitern und Pflegern geht der Tod eines Vierbeiners immer wieder aufs Neuste unter die Haut.

Es ist eine schreckliche Nachricht, die das Tierheim Moers (NRW) seinen rund 23.300 Followern auf Facebook überbringen musste: Plötzlich und unerwartet starb eine langjährige Bewohnerin des Tierheims: Katze Paula ist tot!

Tierheim in NRW widmet toter Katze bewegenden Post

Das Tierheim und seine Mitarbeiter sind untröstlich: „Ein Stück weit fehlen uns die Worte, euch die nächste Nachricht zu überbringen, weil es für uns selbst so derart plötzlich und unerwartet kam, dass wir es kaum fassen können… Auch unsere Hof-Chefin Paula hat gestern ihre letzte Reise angetreten… die Grande Dame des Tierheims hat uns verlassen – und das genauso, wie sie uns all die Jahre begleitet hat: Paula war keine Katze der halben Sachen… wenn sie hungrig war, dann gab es keine Sekunde mehr, die Fütterung hinauszuschieben… wenn sie Milch wollte, dann subito… streicheln ließ sie sich gerne… auf den Arm nehmen war tabu“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Auch ihr letzter Tag war so… es gab keine Vorzeichen oder Ahnungen… ihr Herz versagt und sie drohte zu ersticken.“ Das einzige, was kurz vor dem Tod von Paula anders als all die Jahre zuvor gewesen sei, war, dass sie ihre vertraute Pflegerin im Arm halten durfte – und so vor dem Erstickungstod bewahrte.

Tierheim in NRW: Nähe zum Abschied

„Ihren letzten Herzschlag durften wir mit mehr Nähe begleiten, als sie uns zuvor jemals zugestanden hatte. Vielleicht war das Paulas Abschiedsgeschenk an uns. Paula, du wirst ein Teil des Tierheims bleiben. Es gibt keine Stelle, an der wir nicht sagen werden: ‚Weißt du noch, als Paula hier…‘ – sogar im Hundehaus hast du deine Pfotenabdrücke hinterlassen.“

Bewegende Worte der Tierheimmitarbeiter an die verstorbene Katze. Möge Paula in Frieden ruhen.