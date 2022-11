Tierheim in NRW: Katzen-Familie lebt in Lagerhalle – dann folgt der nächste Schicksalsschlag

Mit dieser Katzenfamilie möchte wohl niemand gerne tauschen. Über das Schicksal der armen Vierbeiner berichtet ein Tierheim aus NRW.

Die Katzen befanden sich eigentlich in einer Lagerhalle. Doch dann folgte ein schwerer Schlag und sie landeten in dem Tierheim in NRW.

Vierbeiner mit hartem Schicksal

Derzeit werden immer mehr Tiere in Heimen in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Nach dem Haustier-Boom während der Corona-Lockdowns folgte der von vielen prophezeite Supergau. Die Tierheime platzen nicht selten aus allen Nähten – einige mussten sogar schon einen Aufnahmestopp einlegen.

Zum Glück für eine Katzenfamilie ist das bei dem Heim in Köln-Dellbrück nicht der Fall. Über Facebook berichtete das Tierheim von dem Schicksal der drei Vierbeiner. „Norbert, Agnes und ihr Filius Chico wurden vor kurzem bei uns abgegeben. Ein wirklich prickelndes Leben liegt nicht gerade hinter ihnen“, heißt es in dem Post. Bei den drei Tieren handelt es sich um die Eltern und ihr Kind.

Katzen landen in einem Tierheim in NRW

Eigentlich wohnten die Drei in einer Lagerhalle und wurden dort teilweise sogar versorgt. Insgesamt waren sie aber doch größtenteils auf sich selbst gestellt. „Jetzt trennte man sich von ihnen, weil man sie noch nicht einmal mehr regelmäßig füttern konnte. Kastriert war auch keiner von den Dreien“, schreibt das Tierheim.

Und das war leider noch nicht alles. In dem Heim wurde schnell festgestellt, „dass Sohnemann Chico sich komisch, leicht geduckt, fortbewegt und immer das Züngelchen herausstreckt“. Untersuchungen ergaben, dass wohl eine angeborene leichte Behinderung hat.

Nun sucht das Tierheim Köln-Dellbrück nach neuen Besitzern für die drei Katzen. Doch sie sollen nicht zusammen vermittelt werden: „Für den Spross wird es Zeit, in ein eigenes Leben starten, gerne mit einer netten, jungen Katzenlady an seiner Seite.“ Mama und Papa sollen dahingegen ein gemeinsames Zuhause finden. Falls du dich für die Tiere interessierst, kannst du dich an das Tierheim Köln-Dellbrück wenden.