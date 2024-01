Tierheim in NRW nimmt Katze auf – was dann ans Licht kommt, ist unfassbar

Tagtäglich werden in den zahlreichen Tierheimen in NRW Tiere abgegeben. Mal können die Besitzer die Kosten nicht mehr tragen, mal zwingt ein Umzug die Besitzer zur Abgabe ihrer Vierbeiner. In dem Fall von Katze Bonny traf keines der Punkte zu.

Die Pfleger des Tierheims Köln-Dellbrück (NRW) haben wohl schon so einige Tierschicksale hautnah miterlebt. Einige von ihnen sind besonders bewegend. So auch die Geschichte von Katze Bonny. Die Samtpfote hat in den Jahren wohl einiges durchgemacht. Was genau das weiß allerdings niemand.

Tierheim in NRW feiert Wiedersehen nach vier Jahren

Warum das niemand weiß: Bonny war vier lange Jahre einfach verschollen! Doch jetzt gab es ein echtes Happy End, wie das Tierheim Köln-Dellbrück auf seinem Facebook-Account am Mittwoch (10. Januar) bekanntgab. „Wiedersehen nach vier Jahren! Wie wichtig es ist, sein Tier chippen UND registrieren zu lassen, zeigte sich gestern einmal mehr“, heißt es in dem Post.

„Als die ziemlich verfilzte und augenscheinlich ziemlich betagte Katzenlady Bonny bei uns als Fundtier abgegeben wurde, holten wir sofort das Chip-Lesegerät und siehe da: Wir wurden fündig“, schreibt das Tierheim weiterhin.

Tierheim in NRW: Besitzer können Vierbeiner wieder in die Arme nehmen

Was dann ans Licht kam, war wirklich unfassbar: „Nach einem Gespräch mit Tasso hatten wir die Daten der Besitzer und ihr glaubt nicht, wie glücklich wir sie mit unserem Anruf machten: Bonnie war seit 2019 verschwunden und wurde immer noch schmerzlich vermisst!“

Und dann ging alles ganz schnell: Sofort kamen die Besitzer vorbei, um ihre inzwischen 17-jährige Katze endlich wieder in die Arme zu nehmen. „Wir freuen uns total, dass alle wieder vereint sind und möchten an Euch alle appellieren, Eure Tiere bitte zu chippen und zu registrieren. Auch heute noch ist es bei den wenigsten Fundkatzen der Fall und so können wir nur selten Wiedersehen wie dieses feiern.“