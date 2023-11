Tierheim in NRW zeigt blutige Bilder – selbst die Pfleger sind schockiert: „Nur noch rohes Fleisch“

Dieser Vorfall schockiert nicht nur das Tierheim Iserlohn (NRW): Ein Kater wurde dort abgegeben – völlig abgemagert und schwer verletzt! Dass der Vierbeiner überlebte, grenzt fast schon an ein Wunder. Die blutigen Bilder lassen Schlimmes erahnen…

Was hat diese arme Katze bloß durchgemacht? Das Tierheim Iserlohn (NRW) zeigt die blutigen Bilder der völlig verwahrlosten Fellnase. Olaf wog nur noch 1,7 Kilogramm, als die Pfleger ihn in ihre Obhut nahmen. Nun ist der Kater auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

+++NRW: Kleinkinder misshandelt und Katze getötet – diese Vorwürfe lassen dich erschaudern+++

Tierheim in NRW findet Katze im erbärmlichen Zustand

Ein Video auf der offiziellen Facebook-Seite der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ schockiert zutiefst. Dort ist Olaf zu sehen – das Fell um seinen Hals herum fehlt, sein rohes Fleisch ist komplett freigelegt!

„Ein Norwegischer Waldkater-Mix, fünf Jahre, der nur 1,7 Kilo wiegt?! Kein gutes Zeichen! Olaf wurde rappeldürr und schwer verletzt ins Tierheim Iserlohn gebracht. Eigentlich wiegt ein Norweger in seinem Alter und bei der Größe etwa fünf Kilo. Wir wünschen Olaf von ganzem Herzen, dass er möglichst schnell in einem liebevollen Zuhause einziehen darf! Hast du Platz?“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Auch interessant: Tierheim aus NRW schlägt Alarm – was sich im Katzenhaus abspielt, sprengt alle Dimensionen

Olaf ist sehr verschmust und lieb

Die Fellpflege sei besonders wichtig für den Norwegischen Waldkatzen-Mix. Seine Wunden verlangen tägliche intensive Pflege. Trotz allem sei der Kater ultra verschmust und lieb. Sein Wunschzuhause: Menschen, die ihn weiter aufpäppeln und ihm Geborgenheit schenken.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Selbst die Tierschützer waren schockiert. Olaf war nur noch rohes Fleisch, Haut und Knochen. Aufmerksame Passanten fanden ihn“, heißt es weiterhin. Ohne Hilfe hätte es Olaf wohl nicht geschafft. Bleibt nur zu hoffen, dass der Vierbeiner jetzt tatsächlich ein neues liebevolles Zuhause findet.