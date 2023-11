Tierheim in NRW macht erschreckenden Fund an Autobahn-Raststätte – „Eingehüllt in eine Plastiktüte“

Tag für Tag erleben die Mitarbeiter des Tierheims Düsseldorf (NRW) traurige Tierschicksale. Die eine Geschichte ist schlimmer, die andere weniger dramatisch. Ein besonders bewegendes Schicksal machte das Tierheim jetzt auf seinem Facebook-Account publik.

Das eigene Haustier liebt man normalerweise wie ein vollwertiges Familienmitglied. Dem Vierbeiner irgendetwas Böses antun? Das kommt für Herrchen und Frauchen auf gar keinen Fall in Frage. Anders war es bei den Besitzern dieses Tieres. Es wurde eiskalt an einer Autobahn-Raststätte ausgesetzt! Jetzt ist es im Tierheim Düsseldorf (NRW) untergekommen.

Tierheim in NRW teilt trauriges Tier-Schicksal

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Die Meerschweinchen-Dame schaut mit großen Augen in die Kamera. Man kann nur erahnen, was die kleine Fellnase Schreckliches durchstehen musste. Auf Social-Media machten die Mitarbeiter des Tierheims Düsseldorf (NRW) den unfassbaren Fall öffentlich, teilten am Samstag (4. November) ein Foto des Meerschweinchens.

„Fundtier. Diese Meerschweinchen-Dame wurde am Donnerstagnachmittag auf einem Rastplatz an der A59 in Richtung Oberhausen/Düsseldorf gefunden. Sie wurde dort in der abgebildeten Transportbox, eingehüllt in eine Plastiktüte und dann in eine Tragetasche gestellt, offensichtlich ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen“, schreibt das Tierheim auf seinem Facebook-Account (25.400 Follower).

Tierfreunde können es kaum fassen

Für zahlreiche Tierfreunde ist diese Nachricht einfach nur unbegreiflich. „Das ist ungeheuerlich, wie ein Mensch diesem armen Tier sowas antun kann. Gott sei Dank wurde das Meerschweinchen gefunden“, schreibt eine Frau in die Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Wer macht denn sowas? Viel Glück und Liebe im neuen Zuhause“ und „Schrecklich die Menschheit, ganz viel Glück“, heißt es außerdem. Da kann man nur hoffen, dass die kleine Meerschweinchen-Dame schnell ein neues liebevolles Zuhause findet.