Tierheim in NRW zieht Reißleine – „Aus Respekt und Verantwortung“

Weihnachten steht vor der Tür und viele Kinder haben oft nur einen Wunsch: Ein süßes Haustier unter dem Weihnachtsbaum.

Doch auch wenn es grundsätzlich besser ist, ein einsames Tier aus einem Tierheim in NRW zu holen, anstatt eines beim Züchter oder woanders zu kaufen, sind Tierheime gerade zur Vorweihnachtszeit in Alarmbereitschaft. Ein Tierheim in NRW geht deshalb jetzt einen drastischen Schritt.

Tierheim in NRW verhängt Vermittlungsstop

Unter dem Weihnachtsbaum sorgt der kleine Welpe für strahlende Kinderaugen – doch was passiert danach? Oft haben Tiere, die als Weihnachtsgeschenke genutzt werden, ein schweres Schicksal und werden nach kurzer Zeit wieder zurück an den Absender gegeben oder irgendwohin abgeschoben. Genau deshalb hat das Tierheim Dorsten in NRW jetzt eine Entscheidung getroffen, die die Schützlinge der Einrichtung davor schützen soll.

„Keine Vermittlung bis 5.01.2024“, stellen die Mitarbeiter am Dienstag (12. Dezember) auf Facebook klar. „Unsere Schützlinge wollen ihr Herz verschenken. Einem Tier ein Zuhause zu geben, bedeutet große Verantwortung und sollte immer sehr gut überlegt sein. Sie sind alle wunderbare Lebewesen und Freunde, die in jeglicher Hinsicht, auf uns Menschen angewiesen sind. Im neuen Zuhause braucht es gerade zu Beginn viel Liebe, Geduld und vor allem Ruhe und Zeit“, erklären die Tierfreunde weiter.

Die Entscheidung sei daher „aus Respekt und Verantwortung für unsere Schützlinge“ getroffen worden, heißt es in dem Beitrag.

Tierheim in NRW: Tierfreunde feiern die Entscheidung

Im neuen Jahr sind dann alle Tierfreunde, „die einem unserer Lieben ein neues Zuhause schenken möchten, wieder herzlich willkommen“, so die Mitarbeiter des Tierheims.

Für die Entscheidung im Sinne des Tierwohls werden die Angestellten aus Dorsten in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag sehr gelobt. „Genau richtig so“, „Sehr verantwortungsvoll“, „Gut entscheiden“, heißt es da unter anderem.