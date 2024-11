Tierheim in NRW vermittelt jungen Welpen – was dann passiert, konnte niemand vorhersehen

Die Mitarbeiter im Tierheim in Moers (NRW) werden tagtäglich mit den verschiedensten Tierschicksälen konfrontiert. Nun sorgen sich die Tierpfleger um Momo. Der Hund wartet vergebens auf ein neues Zuhause.

Momo ist im Tierheim Moers bereits ein alter Bekannter. Im Dezember 2021 kam der damals neun Monate alte Welpe zu den Tierpflegern und fand daraufhin schnell ein neues Zuhause. Jetzt, knapp 2,5 Jahre später, wurde Momo jedoch wieder zurück in das Tierheim gebracht. Und die Vermittlung gestaltet sich als sehr schwierig.

Tierheim in NRW: Hund Momo sucht ein neues Zuhause

Seit nun vier Monaten sucht Momo ein neues Zuhause. Der Hund wurde abgegeben, weil seine „Bedürfnisse und die Vorstellungen seiner Menschen an das Mensch-Hund-Miteinander trotz vieler Bemühungen nicht harmonierten“, wie das Tierheim in einem Facebook-Beitrag berichtet. Nun gestaltet sich die Vermittlung für Momo als schwierig. Denn insgesamt sei die Verweildauer in Tierheimen länger geworden – gibt es dann noch Besonderheiten, bekommen die Tiere kaum Anfragen.

Und das, obwohl Momo eigentlich ein „ziemlich normaler Hund“ ist, wie das Tierheim betont. Der Rüde ist allerdings sehr meinungsstark und eigenständig – so gar nicht bestechlich oder gar ein „Nebenherläufer“: „Wer bei Momo auf Erziehung durch oder mit Leckerchen setzt, verliert viele Leckerchen und gewinnt wenig Erziehung“, heißt es.

Tierheim in NRW: Momo braucht Menschen, die ihm gewachsen sind

Das Tierheim Moers ist sich sicher: Momo wurde mit den falschen Trainingsansätzen trainiert. Er braucht Menschen, die ihm mental gewachsen sind und denen er abnimmt, die Verantwortung tragen zu können. „Momo möchte nicht ‚pleasen'“, heißt es in dem Aufruf.

Momo hat seinen eigenen Kopf und braucht einen einen vorgegebenen Rahmen. Ansonsten ist er jedoch ein „ziemlich normaler Hund“, der vergeblich auf ein neues Zuhause hofft, in dem sich gut um ihn gekümmert wird.