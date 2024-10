Tierheim in Gelsenkirchen vermittelt Hund – zwei Jahre später erhält es Post aus der Schweiz

Das Tierheim in Gelsenkirchen staunte nicht schlecht, als sie den Briefkasten öffneten. Dort befand sich nämlich ein Brief von einem ehemaligen Schützling. Der Hund berichtet, dass es ihn mittlerweile in die Schweiz verschlagen hat.

+++ NRW: Günther und seine Ehefrau besuchen besonderen Ort – es wird ihre letzte Reise sein +++

Die Pfleger aus dem Tierheim in Gelsenkirchen freuten sich sehr über den Brief. Dieser stammt nämlich von einem Hund, den sie vor zwei Jahren erfolgreich vermitteln konnten. Dieser meldet sich jetzt noch einmal aus seiner neuen Heimat, um sich bei dem Tierheim für die Vermittlung zu bedanken.

Tierheim in Gelsenkirchen: Vermittlung in die Schweiz

Der Hund befand sich nämlich vor zwei Jahren mit seinem Bruder in dem Tierheim in Gelsenkirchen. Während seiner Zeit im Tierheim hieß er auch noch Prinz. In seiner neuen Familie erhielt er jedoch einen neuen Namen, nämlich Mac Gyver.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Tierheim in Gelsenkirchen fand auch sehr schnell für den Hund eine neue Familie und das sehr erfolgreich. Wie in dem Brief berichtet wird: „Meine Mami und ich sind überglücklich, dass wir uns gefunden haben.“ Leider konnte die Familie nur einen Hund aufnehmen, aber man hofft, dass es „meinem Bruder auch so gut geht“.

+++ Zoo in NRW schlägt beim Blick ins Gehege Alarm – „Nimmt einfach kein Ende“ +++

Obwohl sich das Tierheim in Gelsenkirchen befindet, wurde Mac Gyver nicht an eine Familie aus dem Ruhrgebiet vermittelt, sondern lebt jetzt in der Schweiz, genauer gesagt im Kanton Aargau. Dort scheint es dem Hund aber sehr zu gefallen, wie in dem Brief berichtet wird: „Mir geht es super und habe mich inzwischen auch wunderbar eingelebt.“

Hund hat es gut getroffen

Der Vierbeiner scheint auch schon schnell Anschluss gefunden und viele Hundebekanntschaften gemacht zu haben. In dem Brief an das Tierheim in Gelsenkirchen berichtet er: „Habe tolle vierbeinige Freunde gefunden und genieße das spannende Hundeleben.“

Dem Hund scheint es wohl richtig gut zu gehen, und das Tierheim in Gelsenkirchen freut sich, dass Mac Gyver ein so tolles Zuhause gefunden hat. Auch in den Kommentaren freut sich eine Nutzerin über die erfolgreiche Vermittlung und schreibt: „Würden es doch alle Fellnasen, groß und klein, so gut treffen.“