Tierheim Essen sendet Hilferuf – das Ergebnis ist gewaltig

Die Finanzierungsprobleme der Tierheime sind schon lange kein Geheimnis mehr. Oft fehlt es an wichtigen Dingen und die Tierheime sind auf Spenden von Tierliebhabern angewiesen. Auch das Tierheim Essen leidet unter diesen Problemen. Doch nach einem Spendenaufruf ist sogar das NRW-Tierheim von dem Ergebnis überwältigt.

Auf Facebook wendet sich das Tierheim Essen an alle Tierliebhaber – und zwar mit einem ernsten Problem. Es geht um den Hund Rupert, einen Bewohner des Tierheims. Als Rupert sich nämlich etwas zu frühstücken machen wollte, schaute er dumm aus der Wäsche: Im Tierheim in NRW gab es eine Futterknappheit.

Tierheim Essen: „Benötigt wird derzeit wirklich alles“

So heißt es auf Facebook: „Die Auswahl ist echt bescheiden, nicht einmal am Katzenfutter konnte er naschen, das ist auch fast leer.“ Damit Rupert und die anderen Tiere nicht hungern müssen, wandte sich das Tierheim Essen mit einem Hilferuf an die Facebook-Nutzer. Das Tierheim erklärte: „Benötigt wird derzeit wirklich alles“, sei es Futter für Hunde, Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen. Selbst eine kleine Spende ist für das Tierheim eine immense Unterstützung.

Sofort haben Nutzer auf den Hilferuf des Tierheims Essen reagiert – mit einer überwältigenden Resonanz. Unter dem Beitrag finden sich etliche Kommentare, in denen angekündigt wird, dass bald Futter im Tierheim Essen ankommen wird. Einige Nutzer haben sofort bei Amazon bestellt, während andere ihre Spenden persönlich zum Tierheim brachten. Eine hilfsbereite Hunde-Oma hat sogar „ihre Spardose geplündert“, um den Tierheimtieren zu helfen.

Amazonpakete mit Spenden stapeln sich

Die Mitarbeiter im Tierheim Essen sind begeistert von der unglaublichen Hilfsbereitschaft. Es haben sich so viele Spender gemeldet, dass Hund Rupert es gar nicht mehr schafft, „sich bei allen Spendern persönlich zu bedanken“. Trotzdem sind Rupert und das Tierheim unglaublich dankbar. Auf Facebook wurde eine Danksagung gepostet. In dem Beitrag heißt es: „Hier ein großes Dankeschön an alle Spender, die den Rupert und natürlich auch den Rest der Tiere satt machen.“

Das Tierheim Essen hat so viele Futterspenden erhalten, dass sich die Amazonpakete bereits stapeln. Weder Rupert noch die anderen Tiere aus dem Tierheim werden wohl in nächster Zeit hungrig zu Bett gehen. In den Kommentaren kündigen einige Nutzer sogar an, dass noch weitere Spenden unterwegs sind und bald beim Tierheim eintreffen werden.

Auch in den Kommentaren auf Facebook ist die Begeisterung über den Erfolg des Spendenaufrufs groß. Eine Userin schreibt: „Das ist so toll. Ich freue mich so sehr […]. Die Tiere haben es schon schwer genug. Sollen sie wenigstens volle Bäuche haben.“