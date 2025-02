Tierheim Essen vermittelt Hund – wenig später trudelt die Nachricht ein

Als Tierheim-Mitarbeiter muss man sich tagtäglich auf neue tierische Schicksale einlassen, die nicht immer leicht zu verkraften sind. Oftmals muss erst eine tiefe Bindung zu Hunden, Katzen oder anderen Vierbeinern aufgebaut werden, bevor eine Vermittlung an ein neues Zuhause überhaupt erst in Frage kommen kann. Da fällt der Abschied von diversen Schützlingen nicht immer leicht – so gut es ihnen bei ihren neuen Haltern voraussichtlich auch gehen wird.

Doch glücklicherweise bricht der Kontakt zwischen Tierheim, Tier und den neuen Besitzern nicht immer direkt nach der Vermittlung ab. Das hat auch das Tierheim Essen kürzlich erfahren.

Tierheim Essen vermittelt Hund

Vor einiger Zeit lebte der kleine Toffee noch im Tierheim Essen, hoffte auf ein neues Zuhause. Mit Erfolg: Der Hund konnte vermittelt werden und dürfte das Tierheim verlassen. Doch es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Essener Pfleger etwas von dem drolligen Vierbeiner hören sollten.

Denn einige Wochen später bekam das Tierheim plötzlich Post von Toffees neuen Haltern. Was sie erzählen, dürfte den Mitarbeitern Tränen der Rührung in die Augen treiben.

Post aus Toffees neuem Zuhause

„Toffee hat sich wunderbar in seinem neuen Zuhause eingelebt und fühlt sich richtig wohl“, heißt es in dem Schreiben, das vom Tierheim auf Facebook öffentlich gemacht wurde. „Er zeigt jeden Tag mehr von seiner liebevollen und verspielten Seite und bringt uns viel Freude. Ob bei Spaziergängen in der Natur oder beim Kuscheln auf dem Sofa – Toffee ist ein echter Sonnenschein und nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.“

Dazu gibt es ein paar Fotos des kleinen Rackers, wie er durch Wälder und Wiesen tapst und sogar versucht, mit deutlich größeren Hunden mitzuhalten.

„Wir sind sehr dankbar für Eure tolle Arbeit und dafür, dass ihr uns Toffee anvertraut habt“, schreiben die neuen Besitzer weiter. „Er hat hier sein Für-immer-Zuhause gefunden und wird mit ganz viel Liebe und Fürsorge begleitet.“