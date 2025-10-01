Hund Eddie liegt plötzlich leblos im Zwinger – er war der Star im NRW-Tierheim

Im Tierheim liegen den Mitarbeitern natürlich alle Tiere am Herzen – doch es wäre wohl nicht übertrieben zu sagen, dass der Hund Eddie etwas ganz Besonderes war. Im Tierheim Köln-Dellbrück galt er als regelrechter Star und wurde vom NRW-Tierheim liebevoll als „geliebter Tierheimclown“ bezeichnet. Doch ganz plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung teilt das Tierheim mit, dass Eddie verstorben ist.

Am Freitag (29. August) veröffentlichte das Tierheim in NRW die tragische Nachricht: Eddie wurde tot in seinem Zwinger aufgefunden. Im Tierheim herrscht Fassungslosigkeit, denn es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass der Hund krank gewesen sein könnte.

Eddie litt unter dem Tierheimalltag

Der Mischling hatte wahrlich nicht viel Glück in seinem Leben. Vor ein paar Jahren wurde Eddie von einem Paar aus dem Tierheim adoptiert. Doch als sich die beiden trennten, kehrte der Hund erneut ins NRW-Tierheim zurück – eine Situation, unter der er immens litt. Der Verlust seines Zuhauses und der schwierigere Alltag im Tierheim führten dazu, dass Eddie begann, an seinem eigenen Schwanz zu knabbern. Dieser musste daraufhin gekürzt werden.

Das Tierheim in NRW versuchte verzweifelt, ein neues Zuhause für Eddie zu finden – leider ohne Erfolg. Doch auch wenn es Eddie nicht leicht hatte, strotzte der Hund vor Liebe. Besonders stark war seine Bindung zu seiner Gassigängerin Bine, die Eddie „über alles liebte“, wie das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook berichtet. Bine war täglich mit dem Mischling unterwegs und begleitete ihn überallhin. Eddie war ihr bester Freund.

Tierheim in NRW wendet sich an Gassigängerin

Die Trauer im Tierheim NRW über den Verlust des geliebten Hundes ist groß. Kein Wunder, denn wie es auf Facebook heißt, war Eddie „ein ganz besonderer Hund, der durch seine bloße Anwesenheit jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte.“ Der Mischling tauchte regelmäßig in den sozialen Medien des Tierheims auf, war im Fernsehen bei „Tiere suchen ein Zuhause“ zu sehen und war sogar auf dem Cover des Tierheim-Kalenders.

Sein plötzlicher Tod hat die Mitarbeiter des NRW-Tierheims tief erschüttert. In einem Beitrag heißt es: „Wir können immer noch nicht fassen, dass sein Zwinger leer ist und er uns nie mehr mit seinem Maulkorb anrempeln wird.“ Der Beitrag richtet sich direkt an Bine, die immer für Eddie da war. Das Tierheim schreibt: „Liebe Bine, obwohl du jetzt bestimmt noch viel zu traurig bist, um das hier zu lesen, möchten wir dir von Herzen danken, dass Eddie dein Freund sein durfte.“

Auch in den Kommentaren zeigen sich viele bestürzt. Eine Nutzerin schreibt: „Es tut mir so sehr leid, um Eddie und alle anderen Tiere, die nie ein Zuhause erleben durften. Danke an Bine für seinen Zuhause-Menschen und an euch, die alles versuchen, um Tiere trotz der Umstände glücklich zu machen.“ In einem anderen Kommentar heißt es: „Es ist immer so traurig, wenn Tiere im Tierheim sterben müssen. Danke, dass Ihr ihn so geliebt habt, und danke an Bine, die ihm täglich gezeigt hat, was Liebe ist.“