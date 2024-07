Tierheim Duisburg platzt beim Anblick dieser Katze der Kragen – „5 vor 12“

Es ist eines dieser Schicksale, das jeden Tierfreund erschüttert. Im Duisburger Tierheim warten täglich viele Tiere darauf, endlich ein Zuhause für immer zu finden. Neben den vielen Fundtieren, entlaufenen Hunden und Katzen haben die Tierpfleger alle Hände voll zu tun, um auch die Dauergäste im Tierheim bei Laune zu halten.

Während Welpen oder junge Kätzchen sehr schnell neue Besitzer finden, ist es für Tiere, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, deutlich schwieriger. Oft werden sie übersehen, das Interesse verfliegt mit dem Blick auf ihr Alter. So geht es auch dieser schwarzen Katze. Mit ihren zwölf Jahren gehört sie nicht mehr zu den Jüngsten im Tierheim – und leidet darunter.

Tierheim Duisburg: Wann findet sie endlich ein Zuhause?

„Es wird Zeit – es ist 5 vor 12!!!“, warnt das Tierheim Duisburg auf Facebook. In einem Beitrag stellen sie eine ältere, schwarze Katze vor, der das Leben im Gehege alles andere als gut bekommt. Tag ein, Tag aus sitzt sie in der Box und wartet. „Die größeren Ausläufe sind immer besetzt von Mamas und ihren Kindern oder von Gruppen an junges Gemüse. Ich will hier endlich raus!“, heißt es in dem Beitrag im Netz. An manchen Tagen schläft sie den ganzen Tag in ihrer kleinen Höhle – was bleibt der Katze auch sonst übrig?

Alle im Tierheim Duisburg wissen, wie schwierig es ist, für sie ein neues Zuhause zu finden. Schließlich ist die schwarze Katze nicht nur stolze zwölf Jahre alt, sondern auch krank. Die Krankheiten, das Feline Coronavirus und das Feline Immundefizienz-Virus, auch bekannt als FIV oder Katzen-Aids, schrecken die Menschen ab, denn das könnte natürlich die Lebenserwartung etwas verkürzen!

Trotzdem verdient auch sie ein behütetes Zuhause, am liebsten Einzelhaltung und viel Ruhe. Viele Tierfreunde in den Kommentaren drücken der Zwölfjährigen die Daumen. „Leute, bitte lasst euch nicht von Fcv und FiV abschrecken. Ich habe 2 mit diesen Viren. Wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet, leben sie nicht schlechter oder kränker als andere Katzen“, verrät eine Userin. Das schwarze Tier im Tierheim Duisburg hat nicht mehr lange Zeit, ein Zuhause zu finden.