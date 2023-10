Tierheim in NRW öffnet Briefkasten – und fällt aus allen Wolken!

Das Tierheim in Düsseldorf in NRW hat wohl nicht mit dieser Überraschung gerechnet. Mit einem Facebook-Post teilt es seine Freude über eine unerwartete Sensation im Briefkasten!

Ohne Tierheime wären viele Tiere hilflos und hätten kein Zuhause mehr. Umso schöner, welchen Dank das Tierheim Düsseldorf in NRW aufgefunden hat.

Tierheim in NRW erhält großzügige Spende

Mit einem begeisterten „VIELEN DANK “ startet die Geschichte, die sich gleich in das Herz von vielen Facebook-Nutzern schlich. Wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, dass plötzlich ein fetter Umschlag voller Geldscheine im Briefkasten auftaucht? Nun, für das Tierheim in Düsseldorf wurde dieser Traum Wirklichkeit.

So fanden die Mitarbeiter im Briefkasten nicht nur eine leidenschaftliche Dankesbotschaft, sondern auch eine satte Spende im Wert von 200 Euro! Zu den vier 50-Euro-Scheinen gab es auch eine süße Botschaft: „Mein Freund hat vier Pfoten“.

Tierheim in NRW: User sind gerührt!

In einer Zeit, in der wir oft von schlechten Nachrichten überflutet werden, geht so eine Geste doch doppelt ans Herz. Auch in der Kommentarspalte freuen sich viele User für das Tierheim in NRW: „Schön, dass es solche tollen Menschen gibt“, „Wie toll“, „Herzliche Aktion“.

Wer sich hinter der großherzigen Spende befindet, bleibt geheim. Was genau mit dem Geld nun passiert, ist bisher auch nicht bekannt. Klar ist, dass Tierheime in NRW und ganz Deutschland immer mehr an ihr Limit geraten und eine derartige Spende gut gebrauchen können.