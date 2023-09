Tierheim Düsseldorf öffnet Post – niemand konnte ahnen, was sich darin befindet

Das Tierheim Düsseldorf bekommt Post. So weit, so gut, doch was sich in dem Brief befindet, können die Mitarbeitenden kaum glauben. Ein anonymer Absender meldet sich per Brief mit einer ausführlichen Danksagung. Doch das ist noch längst nicht alles!

Egal, ob Hund, Katze oder Maus. Das Tierheim Düsseldorf gibt bei allen Tieren stets sein Bestes, um das perfekte Zuhause für herrenlose „Notfellchen“ zu finden. Viele Tiere werden zurückgelassen, gefunden und vorbeigebracht. Manchmal wenden sich verzweifelte Tierbesitzer an die Mitarbeitenden und versuchen, ihre Tiere auf einem ehrlichen Weg abzugeben. Doch egal, wie die Tiere im Heim landen, es verursacht immer viel Arbeit und hohe Kosten. Umso mehr freut sich das Team nun über den Inhalt des erhaltenen Briefes.

Tierheim Düsseldorf: Mit so viel Geld hätte keiner gerechnet

Die Tierheim-Mitarbeiter sind immer mit vollem Herzen dabei, auch wenn der Alltag nicht immer leicht ist, wie die Webseite verrät. „Wir geben immer unser Bestes, lassen uns anlügen, anschreien und beschimpfen. Sind diejenigen, die da sind und weinen, wenn eines unserer Tiere eingeschläfert werden muss.“ Die Arbeit im Tierheim bedeutet vollen Einsatz. Egal, ob an Wochenend- oder Feiertagen, ob früh oder spät.

Grade deshalb freuen sich die Mitarbeitenden umso mehr, als sie dies in ihrem Briefkasten finden: ein Umschlag mit nicht nur 50, nein, sogar 100 Euro für die Mitarbeiter-Kasse. „Ein kleines Goodie für Kaffee, Tee, etc. das muss sein,“ schreibt der anonyme Wohltäter. „Danke, dass Sie sich so lieb um alle Tierchen kümmern,“ heißt es weiter. Diese Geste rührt das Tierheim-Team. „Vielen Dank für das Geld und die netten Worte! Das tut richtig gut,“ bedankt sich das Tierheim Düsseldorf in den sozialen Netzwerken und auf der eigenen Webseite.

Einfach mal „Danke“ sagen. Das kann so einfach sein. Und wie das Tierheim selbst schreibt: „Wertschätzung ist so wichtig.“ Weitere Informationen zum Tierheim Düsseldorf und den dort zu vermittelnden Tieren findest du hier.