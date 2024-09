Tierheim Bochum: Karton mit Schock-Inhalt vor Tür abgestellt – „Echt widerlich“

In Tierheimen spielen sich oft traurige Schicksale ab. So landen in den Einrichtungen immer wieder Lebewesen, die von ihren Besitzern nicht mehr gewollt sind oder die diese aufgrund von Tod oder Krankheit verloren haben.

Einige Tiere, die im Tierheim landen, bringen auch eine schwere Vergangenheit mit. Dennoch ist für alle in den Einrichtungen Platz, die Mitarbeiter kümmern sich oft rührend um die Tiere ohne Heim. Umso unverständlicher ist das Verhalten mancher Menschen, wie das, das die Mitarbeiter im Tierheim Bochum erleben mussten. Unbekannte stellten einfach einen Karton vor die Tür – der Inhalt bricht vielen das Herz.

Tierheim Bochum: Mitarbeiter machen Schock-Fund in Karton

Wie die Mitarbeiter des Tierheims Bochum am Dienstag letzte Woche (27. August) auf Facebook berichteten, hatten sie plötzlich den Karton eines unbekannten Absenders in der Einfahrt stehen. „Ausgesetzt in der Tierheimzufahrt“, heißt es in der Überschrift des Beitrags, dem mehrere Fotos angehängt sind. Auf denen sieht man den Karton auf einem Stromkasten in der knalligen Sonne stehen.

Tatsächlich befanden sich lebendige Wesen in dem Karton, genauer zwei Meerschweinchen, die eiskalt zurückgelassen wurden. Das ist aber noch nicht alles. „Eines der Tiere ist gesundheitlich angeschlagen. Beide weiblich“, erklären die Tierheim-Mitarbeiter weiter. Außerdem bittet man um Hinweise zu den Besitzern. Wer etwas wisse, soll sich am besten per privater Nachricht melden.

Tierheim Bochum: „Kranke Menschen sind das“

Der Beitrag sorgt für viele Reaktionen in dem sozialen Netzwerk – allerdings häufen sich statt Hinweisen emotionale Nachrichten in den Kommentaren. „Kranke Menschen sind das… und es werden immer mehr“, kann eine Frau den Umgang mit den Meerschweinchen nicht verstehen.

„Verstehe einfach nicht, dass die Leute nicht den Arsch in der Hose haben und die Tiere persönlich abgeben“, stimmt eine weitere zu. „Furchtbar traurig und echt widerlich“, findet eine andere Tierfreundin die Aktion. Andere Kommentatoren drücken dem kranken Meerschweinchen die Daumen und sind wie immer froh, dass das Tierheim Bochum solchen armen Wesen ein – wenn auch nur vorübergehendes – zu Hause bietet.