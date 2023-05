Tierheim in NRW mit schlimmer Entdeckung – „Absurde und traurige Geschichte“

Fassungslosigkeit im Tierheim Bergheim im Rhein-Erft-Kreis (NRW)! „Was für eine absurde und traurige Geschichte“, schreibt es auf Instagram.

Die Polizei brachte zwei kleine Katzenbabys in das NRW-Tierheim – so weit, so normal. Doch als sie erzählten, eine Frau habe die beiden vier Wochen alten Kitten in einem Pappkarton herumgetragen und behauptete, sie habe sie bei sich im Kleiderschrank gefunden… da kamen bei einer Tierheim-Mitarbeiterin Zweifel auf.

Tierheim in NRW fassungslos

Zunächst wurden die kleinen Neuankömmlinge natürlich gut versorgt. Zufällig gab es gerade eine Katzenmama mit Nachwuchs im Tierheim, da konnte man die zwei Kleinen problemlos dazugesellen. Doch dann wandte sich die misstrauische Mitarbeiterin an die Polizei und bat, im Haus der vermeintlichen Katzenfinderin nach dem Rechten zu sehen.

Denn wo es kleine Katzenbabys gibt, müsste es doch auch eine Katzenmama und vielleicht sogar Geschwister geben. Doch stattdessen fanden die Behörden ein völlig verwahrlostes, zugemülltes und stinkendes Haus vor! Es war schwer, überhaupt in die Bude zu gelangen. Doch Polizei und Tierheim-Mitarbeiterin rissen sich zusammen, gruben sich durch die Ekel-Berge – und machten eine unschöne Entdeckung.

Katzenbabys aus Messi-Wohnung gerettet

In einem Schrank lag tatsächlich ein weiteres Katzenbaby – doch auch hier fehlte jede Spur von einer Mutterkatze. Auch Baby Nummer 3 wurde ins Tierheim gebracht und zu den anderen in die neu zusammengewürfelte Adoptivfamilie gesteckt – ganz ohne Proteste der plötzlichen fünffachen Katzenmama.

Die Halterin hat laut Tierheim versprochen, sich zu melden, sollte die Mutterkatze wieder zurückkehren. „Uns liegt es sehr am Herzen, sie ins Tierheim zu holen, damit sie sich um ihre Kinder kümmern und später kastriert werden kann“, teilt das Tierheim Bergheim mit