Tierheim in NRW: Dieser Fund haut selbst Tierschützer aus den Socken – „Traurige Welt“

Fast täglich landen verlassene Tiere in Tierheimen in NRW. Von ihren Haltern wurden Hund, Katze und Co. einfach ausgesetzt – in dem naiven Glauben, dass sich jemand anderes ihrer schon annimmt. Von Tierliebe kann da keine Rede sein.

Das Tierheim Bergheim nahm vor Kurzem wieder einen neuen Mitbewohner auf. Der traurige Fund zeigt leider wieder einmal mehr, dass Halter beim Aussetzen ihrer Haustiere immer grausamer werden.

Tierheim in NRW fassungslos über Maus-Fund

Immer wieder werden Tiere in Transportboxen, Pappkartons oder auch in einer Plastiktüte gefunden. In dem Moment werden die kleinen Vierbeiner ihrem Schicksal überlassen. Die Mitarbeiter aus dem Tierheim Bergheim nehmen sich ihrer an und päppeln sie durch liebevolle und mühselige Arbeit wieder auf.

Einer der jüngsten Mitbewohner ist eine kleine Maus namens Jolly Joker. Unfassbar, in welchem Behälter der kleine Nager ausharren musste, ehe er gefunden wurde. „Die Besitzer von Jolly Joker setzten jetzt mit ihrem Behältnis neue erschütternde Maßstäbe: die Maus wurde in einem Honigglas in einem Treppenhaus abgestellt“, berichten die Tierschützer nun auf Facebook schockiert. Sie selber haben für solch eine Tat keine Worte mehr.

