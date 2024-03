Tierheim in NRW zeigt erschreckende Bilder – Hündin „läuft Amok“

In der WDR-Fernsehsendung „Tiere suchen ein Zuhause“ stellen Tierschutzvereine aus NRW ihre abgegebenen Tiere vor, um sie hoffentlich an ein neues Zuhause zu vermitteln. Zahlreiche Hunde, Katzen und Co. haben auf diesem Wege schon ihre neuen Herrchen und Frauchen gefunden.

Dies versuchte ein Tierheim in NRW nun auch für diese Hündin. Doch die Bilder, die sie von ihr veröffentlichen, erschüttern das Herz vieler Tierliebhaber.

Tierheim in NRW: Hündin stark verhaltensauffällig

Die Bilder der süßen, braunen Hündin brechen einem das Herz. Das Tierheim in Aachen ist für sie wie die Hölle. In ihrem Käfig springt die Malinois-Mischlingshündin wie wild umher, als die Kamera auf sie gerichtet ist. „Sie rastet hier komplett aus. Bei jedem Fremden, der hier reinkommt, dreht sie tot“, berichtet die Tierpflegerin. „Sie läuft im Zwinger Amok.“

Für die Tierschützer ist klar: Hinter dem Verhalten der Hündin Lucy steckt vor allem Angst und der sehnliche Wunsch nach einem Zuhause bei Menschen, die sie wirklich verstehen. Doch das gestaltet sich nicht so einfach: Da die Hündin jedes mal ausrastet, wenn Fremde das Tierheim in NRW betreten, sind viele erstmal abgeschreckt. Schon seit eineinhalb Jahren wartet die Hündin auf ihr neues Zuhause.

Tierliebhaber erschüttert

„Ich musste so weinen, als ich den Anfang des Videos gesehen habe“, ist nur eines der vielen Kommentare, die sich unter dem Beitrag finden lassen. Die User drücken ihr die Daumen, endlich das richtige Zuhause zu finden.

Auch eine Pflegestelle könnte das Leben der Hündin extrem erleichtern, wie das Tierheim aus NRW schreibt. Lucy braucht einen Hundekenner als Besitzer, der täglich mit ihr arbeitet und ihr Halt geben kann. Wer Interesse an dieser verhaltensauffälligen, aber liebenswerten Hündin hat, der soll sich beim Tierheim Aachen melden, so die dringende Bitte der Tierpfleger.