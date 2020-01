Textil-Riese aus NRW schließt zahlreiche Filialen: Diese Standorte sind betroffen

C&A macht mehrere Filialen in NRW dicht! (Symbolbild)

450 Filialen betreibt der Textil-Riese C&A deutschlandweit. Rund 110 davon in NRW - doch an einigen Standorten sollen Kunden bald vor verschlossenen Türen stehen.

Denn C&A will sich verschlanken. Das heißt: Einige Filialen sollen geschlossen werden – bereits dieses Jahr. Konkret steht die Zahl von 13 Schließungen für dieses Jahr im Raum, einige auch in NRW. Darüber berichtete das Magazin „Textilwirtschaft“.

C&A will Filialen in NRW dicht machen

13 Filialen in insgesamt acht Bundesländer stehen demnach auf der Streichliste für das Jahr 2020. Betroffen sein sollen Filialen in Filialen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin, Brandenburg und NRW.

„Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag.

Diese Filialen sind betroffen

Bei den Filialen in NRW handelt es sich um Standorte in:

Witten: Hammerstrasse 9-11, 58452 Witten

Mülheim Forum: Hans-Boeckler-Platz 1, 45468 Mülheim an der Ruhr

Lemgo: Mittelstrasse 24, 32657 Lemgo

Die weiteren Filialen liegen in Dessau, Rottenburg, Stadthagen, Neustadt an der Weinstraße, Emden, Tuttlingen, München-Nordheide, Forchheim, Berlin-Wilmersdorf, und Potsdam.

Laut „Textilwirtschaft“ (Bezahlinhalt) bemühe sich C&A, die Mitarbeiter der von Schließung betroffenen Filialen in anderen Häusern unterzubringen.

Das ist C&A:

betreibt mehr als 2000 Filialen in 23 Ländern

allein in der Produktion arbeiten mehr als 900.000 Mitarbeiter

1841 gründeten zwei Brüder das Unternehmen C&A Brenninkmeijer

Firmensitz befindet sich im belgischen Vilvoorde und in Düsseldorf

Kernmarkt ist Deutschland mit 450 Geschäften

Der Modehändler ist Deutschlands drittgrößter Bekleidungshändler – doch in den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen immer mehr mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. (dav/dpa)